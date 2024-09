L'économie, sujet de confrontation entre Harris et Trump

Une soirée de visionnage du débat présidentiel américain entre Kamala Harris et Donald Trump à Tucson, Arizona, le 10 septembre 2024

Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump, se sont rendu coup pour coup mardi sur les sujets économiques durant leur débat, s'accusant mutuellement soit d'avoir "vendu" le pays soit d'avoir détruit l'économie.

"Il a vendu des semiconducteurs américains à la Chine pour les aider à améliorer et moderniser leur armée", a accusé la vice-présidente démocrate. "Il nous a grosso modo vendu alors qu'une politique vis-à-vis de la Chine devrait s'assurer que les Etats-Unis remporteront la compétition du XXIe siècle".

Pouvoir d'achat, inflation ou position de la démocrate sur le gaz et le pétrole de schiste, les sujets d'affrontement n'ont pas manqué.

Faisant référence à la hausse des droits de douane mise en place durant son mandat par M. Trump, Mme Harris a estimé qu'il avait "lancé des guerres économiques", tant avec la Chine que l'Union européenne.

Quant à la proposition du républicain d'imposer 10% à 20% de droits de douane sur l'ensemble des importations, la démocrate y a vu un "impôt sur la consommation", qui pèsera au final sur le consommateur américain.

L'ancien président a cependant répliqué en soulignant que le président démocrate sortant, Joe Biden, avait conservé les droits de douane qu'il avait mis en place sur un certain nombre de produits chinois.

Il a surtout attaqué Kamala Harris sur la question du gaz et du pétrole de schiste, un sujet sensible en Pennsylvanie, un Etat-clé où le débat avait lieu, assurant qu'"elle n'autorisera plus jamais" la fracturation hydraulique dans cet Etat.

"Si elle remporte l'élection, la fracturation en Pennsylvanie disparaîtra dès le premier jour", a-t-il insisté, en référence à une remarque de Mme Harris qui assurait en 2019 qu'elle interdirait la pratique.

La candidate démocrate a rappelé mardi qu'elle avait assuré dès 2020 qu'elle ne l'interdirait pas, et qu'elle n'avais pas poussé en ce sens en tant que vice-présidente.

Donald Trump a également accusé le gouvernement actuel d'avoir détruit l'économie américaine, prenant pour exemple la forte inflation observée, en particulier en 2022 et 2023.

L'économie est considérée comme le principal sujet par les électeurs, selon une enquête réalisée début septembre par Siena pour le New York Times.

Dans la foulée de la pandémie de Covid-19, l'inflation est montée jusqu'à un rythme annuel de 9,5%, le plus élevé depuis le début des années 80 aux Etats-Unis, avec une hausse encore plus marquée pour un certain nombre de produits de consommation.

Mais "tout ce que nous avons fait est réparer le désordre laissé par Donald Trump", a assuré Mme Harris, rappelant notamment "le pire taux de chômage depuis la Grande Dépression".