Légère relâche pour la Bourse de Paris

La Bourse de Paris recule de 0,20% dans les premiers échanges lundi, après huit séances consécutives de hausse, qui l'ont amenée proche des 8.000 points.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 15,87 points à 7.950,81 points vers 09H15. Vendredi, il avait terminé la semaine sur un gain hebdomadaire de 2,56%, avec un pic à 7.976,40 points en séance, battant une fois de plus ses records.

"La semaine dernière a été placée sous le signe de l'intelligence artificielle : les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia, poids lourd du secteur des semi-conducteurs, ont entraîné une hausse des actions mondiales", rappellent les analystes de la Deutsche Bank.

Si l'intelligence artificielle pousse les marchés mondiaux, "il est fort possible qu'un peu plus d'embellie économique en Europe devrait permettre une participation plus large de valeurs à la montée des bourses", estime également Sebastian Paris Horvitz, de la Banque Postale AM.

Si les publications d'entreprises vont continuer d'animer un peu la cote parisienne, les principaux rendez-vous de la semaine sont des données économiques, concernant la croissance aux Etats-Unis mercredi, l'inflation en France et en Allemagne jeudi, ou encore l'activité économique en zone euro vendredi avec l'indicateur PMI.

Cela donnera de nouveaux éléments pour que les investisseurs jaugent les prochaines décisions politiques des banques centrales. Depuis plusieurs mois, ils sont convaincus que la baisse des taux d'intérêt directeur est inéluctable, mais le calendrier de la première baisse, initialement prévue en mars, est sans cesse repoussé.

Toutefois vendredi, des commentaires perçus comme positifs par la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, notamment sur la croissance des salaires au quatrième trimestre, ont redonné un peu plus d'optimiste aux investisseurs, ont observé les analystes de Natixis.

Mme Lagarde doit s'exprimer devant le Parlement européen en fin de séance.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à 10 ans de l'Etat français reculait pour atteindre 2,81%, contre 2,83% vendredi à la clôture et 2,91% jeudi.

La séance de lundi sera en revanche pauvre en indicateurs.

Casino va savoir

Le tribunal de commerce de Paris doit rendre lundi sa décision sur le plan de sauvetage du distributeur en difficulté, qui a fait l'objet d'avis défavorables des représentants des salariés et du ministère public mais n'a pas d'alternative. L'action ne vaut déjà que 42 centimes d'euro.

Saint-Gobain conclut

L'entreprise a annoncé lundi avoir signé un accord pour acquérir le groupe australien de matériaux de construction CSR, valorisé 2,7 milliards d'euros. Le dépôt de l'offre avait été officialisé mercredi. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un vaste rééquilibrage des activités engagé par Saint-Gobain, qui a vu en cinq ans plus du tiers de son périmètre transformé. L'action progressait de 0,19% à 70,32 euros.