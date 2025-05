Les 15 premiers candidats dans le chaudron de l'Eurovision

Par Christophe VOGT et Robin MILLARD

Les membres du groupe KAJ, Kevin Holmström (c), Axel Åhman (d) et Jakob Norrgård, à l'issue d'une interview avec l'AFP, le 23 avril 2025 à Stockholm, en Suède, avant le Concours Eurovision de la chanson

Le chaudron du concours de l'Eurovision est bouillant peu avant la première demi-finale à Bâle en Suisse. Après un vote secret des téléspectateurs, dix pays poursuivront l'aventure samedi et iront en finale du plus grand télé-crochet du monde.

Depuis des semaines, les parieurs donnent la Suède et le groupe KAJ avec son un clip hommage à l'art du sauna très largement vainqueurs. KAJ, pour Kevin Holmstrom, Axel Ahman et Jakob Norrgard, espère que leur "Bara bada bastu" ("Faites un sauna") fera rire le public.

Ils seront en lice ce mardi soir comme le chanteur belge Red Sebastian, qui fête ses 26 ans et dont la cote grimpe depuis quelques jours.

Depuis lundi après-midi, les artistes, les techniciens et les présentatrices ont pu roder le spectacle de deux heures trente dans le moindre détail. Et par deux fois devant une salle comble de 6.500 spectateurs.

Mais rien n'égale l'excitation du direct à partir de 21H00 (19H00 GMT) et les fans qui ont eu la chance d'avoir un billet ont commencé à faire la queue dès le milieu de l'après-midi.

Oliver Scace et Tommie Lagerroos portent les couleurs suédoises sur leur dos : un peignoir éponge bleu et jaune, en soutien à KAJ, pas nus sous ce vêtement précisent-ils, mais peut-être pour la finale, qui sait.

Est-ce que le fait que KAJ soit donné favori les rend nerveux ? "Absolument, c'est encore plus effrayant (...) On ne sait jamais, car il y a de vrais fans partout en Europe. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais j'ai confiance dans le sauna", lance Tommie, entre deux éclats de rire.

"Un peu d'amour"

Le cadre de scène est spectaculaire, avec des estrades s'allongeant au coeur du public sur trois côtés. Fichier vidéo Visuellement les possibilités semblent illimitées. Ecrans géants en très haute définition, 4.500 lumières et lasers pulsés, et jets de flammes de plusieurs mètres de haut viennent accompagner les artistes.

Tim Routledg, l'ingénieur lumière, évoque un décor lui permettant de créer un "cadre lumineux tridimensionnel grâce à un équipement vraiment intelligent et percutant".

Selon le scénographe Florian Wieder, "tout ce qui fonctionne dans la salle fonctionne également à la télévision".

Les demi-finales ont été introduites en 2004 et permettent aux artistes de se faire connaître du public.

Seize artistes participeront à la deuxième demi-finale de jeudi, dont dix seront qualifiés.

La chanteuse Louane sur la pelouse du Stade de France le samedi 15 mars 2025 juste avant sa performance AFP/Archives

Aux côtés des cinq principaux bailleurs de fonds de l'Eurovision (la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne), la Suisse, pays hôte, accède automatiquement à la finale. Ils seront donc 26 à se succéder samedi soir.

Parmi les "Big 5", c'est la Française Louane qui est la mieux placée avec sa chanson "Maman", en troisième position pour remporter la victoire selon les parieurs.

"Partageons un peu d'amour cette semaine!", a lancé Martin Green, directeur de l'Eurovision, persuadé que c'est "probablement la meilleure arme".

Pour la première fois mardi, les téléspectateurs verront la réaction des artistes au moment précis où ils sauront qu'ils ont été choisis.

Les dix pays qui iront en finale ne connaîtront pas leur score, tout comme le public, ce qui rend d'autant plus difficiles les pronostics.

Les bookmakers placent la Suède, l'Estonie, l'Ukraine, les Pays-Bas, l'Albanie et Chypre parmi les favoris pour la qualification de cette première manche.

Le mystère Céline Dion

Quant à Céline Dion, sa participation à l'édition 2025 reste un mystère. Elle avait remporté le concours de l'Eurovision pour la Suisse en 1988 avec "Ne partez pas sans moi", le public lui reste entièrement acquis, et l'attente est immense.

"Je ne demande pas mieux que d'être avec vous à Bâle en ce moment. La Suisse occupera à jamais une place spéciale dans mon cœur : c'est un pays qui a crû en moi et m'a donné la chance de participer à quelque chose d'aussi extraordinaire", a dit la chanteuse en anglais dans un bref message vidéo diffusé lundi soir juste avant la fin des répétitions.

Est-ce une façon de dire qu'elle ne sera pas là ou pas en direct ? "Il n'y a actuellement aucun changement concernant Céline Dion, nous restons en contact étroit avec elle", a indiqué un porte-parole de l'Eurovision à l'AFP. Sans répondre vraiment.