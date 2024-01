Les aéroports parisiens ont retrouvé 92,3% de leurs voyageurs de 2019

Les aéroports desservant Paris ont retrouvé l'année dernière 92,3% de leurs voyageurs de 2019, avant la crise sanitaire, a annoncé mardi leur gestionnaire, qui a ainsi atteint un objectif annuel.

Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) et Orly ont accueilli 99,7 millions de passagers en 2023, une hausse de 15,1% sur un an, a ajouté le Groupe ADP dans un communiqué.

Orly, surtout voué aux court et moyen-courriers, a dépassé son activité d'avant-crise sanitaire, à 101,4% du trafic d'il y a quatre ans, tandis que CDG, spécialisé dans les long-courriers, est resté en retrait à 88,5%.

Le groupe ADP, détenu à 50,6% par l’État français, visait pour 2023 un trafic passagers entre 87% et 93% des niveaux de 2019 à CDG et Orly.

Avec ses installations franciliennes, l'entreprise gère en direct ou via des partenaires près de 30 plateformes aéroportuaires dans le monde, d'Antalya (Turquie) à Santiago du Chili en passant par Almaty et New Delhi.

Sur ce périmètre, le groupe a également tenu les objectifs annoncés au marché: 336,4 millions de passagers ont transité par ses aéroports, soit 98,7% des voyageurs de 2019. Il escomptait entre 95 et 105%.