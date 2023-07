Les Bourses européennes clôturent en forte hausse après la BCE, Francfort termine sur un record

Les Bourses européennes ont clôturé en forte hausse jeudi, en pleine saison des résultats d'entreprises, les marchés se laissant porter par la conviction que les politiques de restriction monétaire des banques centrales touchent à leur fin.

La Bourse de Francfort, qui a terminé en hausse de 1,70%, a battu son record en clôture, à 16.406,03 points, dépassant son précédent plus haut qui datait du 16 juin. Paris a terminé en forte hausse de 2,05% et Londres n'a gagné que 0,21%, lésée par les secteurs de l'énergie et des télécommunications.