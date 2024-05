Les Bourses européennes finissent en petite baisse, après des records

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse lundi, faisant un petit pas en arrière après les plus hauts atteints vendredi, tout en se préparant à accueillir de nouveaux indicateurs d'inflation plus tard cette semaine.

La Bourse de Paris a reculé de 0,12% à 8.209,28 points, celle de Londres a cédé 0,22% et celle de Francfort a perdu 0,16%. C'est leur premier repli après six séances consécutives de hausse. Les indices phare de ces trois places boursières avaient atteint vendredi de nouveaux records en séance et en clôture.