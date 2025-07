Les Bourses européennes finissent sans impulsion

Le marché constate que de "nombreux pays semblent devoir faire face à des droits de douane plus élevés que prévu", selon Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown

Les marchés boursiers européens ont terminé sans élan lundi, freinés par les dernières menaces douanières du président américain Donald Trump qui ont visé samedi l'Union européenne et le Mexique.

Paris a perdu 0,27% et Francfort 0,39%. Milan a gagné 0,27%. Epargnée par ces annonces grâce à l'accord commercial déjà existant entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, la Bourse de Londres a connu une hausse plus marquée, prenant 0,64%.