Les Bourses européennes ouvrent avec prudence

Les Bourses européennes ont ouvert en petite hausse mardi, prudentes au début des premiers pourparler entre les Américains et les Russes depuis l'invasion russe de l'Ukraine, notamment pour préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Les marchés européens, qui ont terminé la veille à des niveaux records portés par le secteur de la défense, oscillaient autour de leur point d'équilibre dans les premiers échanges: Paris +0,05%, Francfort -0,06%, tandis que Londres grappillait 0,16%.