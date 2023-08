Les Bourses européennes ouvrent en baisse

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, lésées par la chute des exportations de la Chine en juillet, qui connaissent leur plus fort repli depuis début 2020 et bien plus important qu'anticipé par le consensus d'analystes.

Lors des premiers échanges, Paris a lâché 0,66%, Francfort 0,51% et Londres 0,41%.