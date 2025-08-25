Les Bourses européennes ouvrent en baisse

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse lundi, prudentes à l'entame d'une semaine riche en indicateurs économiques, dont la croissance et l'inflation aux Etats-Unis, susceptibles de conforter les attentes du marché quant à une baisse des taux de la banque centrale américaine en septembre.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Francfort reculait de 0,39% et Paris cédait 0,32%. La Bourse de Londres est quant à elle fermée en raison d'un jour férié (Summer Bank Holiday).

