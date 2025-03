Les Bourses européennes ouvrent en hausse, portées par la défense

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi, portées par la perspective d'augmentation des dépenses militaires en Europe, après un regain de tension entre les Etats-Unis et l'Ukraine.

Dans les premiers échanges, Paris prenait 0,60%, Francfort 0,91%, Londres 0,34%, Milan 0,57%. Les valeurs de la défense étaient en très forte hausse sur les Bourses du continent, comme à Paris où Thales s'envolait de plus de 16% et Dassault Aviation de plus de 15%.