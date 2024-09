Les Bourses européennes ouvrent en hausse, portées par les mesures de soutien à l'économie en Chine

Les indices boursiers européens ont ouvert en hausse lundi, enthousiastes après l'annonce de mesures de soutien à l'économie chinoise particulièrement attendues des marchés financiers.

Vers 07H10 GMT, la Bourse de Francfort avançait de 0,80% et Londres gagnait 0,47%. Paris grimpait quant à elle de 1,45%, portée par le secteur du luxe, sensible au marché chinois. Dans les premiers échanges, Kering bondissait de 4,84%, Hermès de 4,26% et LVMH de 3,97%.