Les Bourses européennes ouvrent en hausse, record du DAX à Francfort

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse jeudi, le Dax à Francfort atteignant un nouveau record en séance, poussées par l'optimisme après la conclusion d'un premier accord commercial entre Washington et Londres.

Dans les premiers échanges, l'indice référence de la Bourse de Francfort, le DAX, prenait 0,65% peu après avoir touché son plus haut niveau en séance, à plus de 23.500 points. La Bourse de Paris gagnait 0,72%, Londres 0,38% et Milan 0,52%.