Les Bourses européennes ouvrent en hausse, records en séance à Francfort et Paris

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse jeudi, dans le sillage de nombreux résultats d'entreprises et avec deux indicateurs macroéconomiques américains en ligne de mire.

La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,61% à 7.724,49 points à 09H00 (08H00 GMT), battant son record en séance quelques minutes plus tard, à 7.743,32 à 8H17 GMT, et toujours en progression. Francfort réalise la même performance, avec un record en séance à 17.068,40 points, après avoir ouvert en hausse de 0,45%. Londres (+0,49%) et Milan (+0,48%) ont suivi la même tendance.