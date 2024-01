Les Bourses européennes ouvrent non loin de l'équilibre, prudentes avant la BCE

Les Bourses européennes ont ouvert non loin de l'équilibre jeudi, se montrant prudentes à quelques heures de la réunion de la Banque centrale européenne et des annonces de sa présidente Christine Lagarde.

La Bourse de Paris (-0,10%) et Londres (-0,05%) étaient quasiment stables dans les premiers échanges. Francfort reculait légèrement plus, de 0,24%, et Milan cédait 0,42%.

