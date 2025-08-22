Les Bourses européennes terminent dans le vert après le discours de Powell

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

Les Bourses européennes ont profité vendredi de l'optimisme des investisseurs après l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole, qui ouvre la porte à une baisse des taux de l'institution.

La Bourse de Paris a fini en hausse de 0,40%, Francfort a gagné 0,29% et Milan 0,69%. Londres a terminé en hausse de 0,13%, touchant un nouveau record en clôture comme en séance.