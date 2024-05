Les Bourses européennes terminent en hausse

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, dans des volumes d'échanges faibles avec un agenda vide, en raison d'un jour férié dans plusieurs pays et dans l'attente prises de parole de banquiers centraux et des indicateurs d'activité plus tard dans la semaine.

Paris et Francfort ont gagné 0,35% et Londres 0,05%. Seule Milan a nettement décroché (-1,62%), pénalisée par ses valeurs bancaires après une forte progression la semaine passée.