Les Bourses européennes terminent en hausse

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, naviguant au gré des annonces boursières de Donald Trump, avec d'une part, une réflexion quant à d'éventuels droits de douane sur la pharmacie et les semi-conducteurs et d'autre part, des propos plus rassurants concernant l'automobile.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,86%, Francfort de 1,43%, Londres de 1,41% et Milan de 2,39%.