Les Bourses européennes terminent en hausse

Le
08 Sep. 2025 à 15h38 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

AFP/Archives
ERIC PIERMONT
Partager 1 minute de lecture

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis.

La Bourse de Londres a grappillé 0,14% et Francfort a gagné 0,89%. La Bourse de Paris a quant à elle avancé de 0,78%, les investisseurs restant attentifs aux évolutions politiques du pays, avant un vote de confiance dont l'issue attendue est la chute du gouvernement Bayrou.

  1. Euronext CAC40

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

La filiale du Crédit Agricole Cacib a accepté de payer une amende de 88,24 millions d'euros en échange de l'abandon des poursuites la visant dans l'affaire de fraude fiscale dite &quot;CumCum&quot; qui secoue le monde bancaire depuis 2018
Économie

Stratagème fiscal "Cumcum": Crédit Agricole paie 88 millions d'euros d'amende pour éviter des poursuites

Heurts entre manifestants et polciers à Katmandou, le 8 septembre 2025 au Népal
Économie

Une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux violemment dispersée au Népal: 17 morts et 400 blessés

Logo du salon de l'auto à Munich qui a ouvert ses portes lundi 8 septembre 2025
Économie

Volkswagen dévoile ses modèles électriques à prix serré pour contrer la concurrence chinoise

48.85341, 2.34121

À la une

International

Pour Poutine, la conquête de l'Ukraine n'est "qu'un début", accuse le chancelier allemand

International

Bayrou face à une ultime "épreuve de vérité" devant l'Assemblée qui s'apprête à le renverser

International

Attaque à Jérusalem-Est: au moins six morts et plusieurs blessés

Société

Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux condamnée à la prison à vie

International

Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas

Afrique

Nigeria : des dizaines de tués dans une attaque djihadiste dans l'État du Borno

Reportage culture

Les images du retour sur scène de Mariam, cinq mois après la mort d'Amadou

International

Chili: 57 arrestations lors d'une marche en mémoire des victimes de la dictature

Économie

Argentine: Milei nettement défait lors d'une importante élection-test, mais résolu à "accélérer"

Terriennes

"Cela fait partie des préjudices sexistes induits par l'IA" : de fausses vidéos misogynes générées par l'intelligence artificielle inondent les réseaux sociaux