Les Bourses européennes terminent en repli

Le
26 Aoû. 2025 à 15h49 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024

AFP/Archives
DIMITAR DILKOFF
Partager 1 minute de lecture

Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur et surtout marquée par l'instabilité politique en France, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale.

La Bourse de Paris a fortement reculé pour la deuxième séance consécutive (-1,70%). Londres a cédé 0,60% et Francfort 0,50%.

  1. Euronext CAC40

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024
Économie

Bourse de Paris: deuxième séance de forte baisse après l'annonce d'un vote de confiance

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025
Économie

Wall Street peu inquiète quant aux menaces de Trump contre la Fed

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025
Économie

Wall Street peu inquiète par les menaces de Trump contre la Fed

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Traité "d'aspirant dictateur", Donald Trump répond que beaucoup d'Américains "aimeraient en avoir un"

International

Désarmement du Hezbollah: les Etats-Unis veulent des actes, selon une émissaire

International

Israël: manifestations pour un accord à Gaza avant une réunion gouvernementale

International

Des vagues de 9 mètres et des rafales à 130 km/heure: les images du typhon Kajiki qui a fait au moins 3 morts au Vietnam

International

L'Australie expulse l'ambassadeur d'Iran en raison d'attaques antisémites

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

Terriennes

Les "mauvaises filles" s'exposent aux Rencontres photographiques d'Arles