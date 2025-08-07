Les Bourses européennes terminent majoritairement en hausse

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, portées par les espoirs de désescalade géopolitique en Ukraine et les anticipations d'une baisse des taux de la Fed en septembre, à l'exception de Londres où les investisseurs craignent que la Banque d'Angleterre n'abaisse plus ses taux avant plusieurs mois.

En Europe, la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,97%, Francfort de 1,12% et Milan de 0,93%. Seule Londres a reculé (-0,69%).