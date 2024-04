Les Bourses mondiales dispersées, prises dans un flot de publications

Les Bourses mondiales sont en ordre dispersé vendredi, l'Asie s'affichant en repli, lestée par la baisse des exportations chinoises, tandis que l'Europe avançait, portée par des indicateurs d'inflation salués dans la région.

La Bourse de Hong Kong a chuté de 2,18%, Shanghai a reculé de 0,49% et Shenzhen de 0,78%.

Les exportations chinoises sont nettement reparties à la baisse le mois dernier, une première depuis six mois, selon des chiffres officiels publiés vendredi, un nouveau signe du manque de dynamisme de la première économie asiatique.

En Europe, vers 11H30 GMT, la Bourse de Paris avançait de 0,80%, Francfort de 0,83% et Milan gagnait 1,22%.

Le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, s'octroyait 1,28% et évoluait au dessus des 8.000 points, se rapprochant de son record en séance (8.047,06 points), porté par la croissance du produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni.

La séance est aussi marquée par plusieurs indicateurs d'inflation en Europe bien reçus par le marché.

En Allemagne, l'inflation a bien reculé à 2,2% sur un an en mars, à son plus bas niveau depuis mai 2021 et en France, l'inflation sous-jacente a diminué de nouveau sur un an à +2,2% en mars 2024, après +2,6% en février.

Ces données sont publiées au lendemain de la réunion de politique monétaire de la BCE qui n'a pas créé de surprise en laissant ses taux inchangés tout en ouvrant la porte à une première baisse des taux en juin.

"Il faudrait une grosse surprise pour que la BCE ne baisse pas ses taux en juin", commente Xavier Chapard, de l'équipe de recherche et de stratégie de LBPAM.

L'institution monétaire européenne serait ainsi prête à réagir plus vite que la banque centrale américaine (Fed), confrontée elle à une inflation aux Etats-Unis qui a accéléré en mars, à 3,5% sur un an, selon l'indice CPI.

A Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices oscillaient entre -0,28% et -0,50%.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts américains et des Etats européens se détendait nettement, après avoir connu une poussée cette semaine après la publication de l'indice CPI mercredi, qui a surpris le marché à la hausse pour le troisième mois consécutif.

JP Morgan inquiet de l'inflation

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street, JP Morgan abandonnait 2,17% après avoir annoncé des résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre, malgré des inquiétudes sur l'inflation persistante.

Petrofac dévisse à Londres

Le groupe britannique de services pétroliers et énergétiques Petrofac, dont les finances inquiètent les investisseurs, chutait de plus de 23% à Londres après avoir annoncé que des discussions avec ses créanciers pourraient aboutir à "l'échange d'une proportion importante de dette contre des capitaux propres".

Société Générale cède une filiale

Le groupe bancaire Société Générale a annoncé vendredi avoir signé pour 745 millions d'euros un contrat de cession de ses parts de Société Générale Maroc à la holding marocaine Saham.

Le titre bondissait de 4,52% à Paris.

Thyssenkrupp réduit la voilure

Le premier producteur d'acier allemand Thyssenkrupp (+1,45% à Francfort) va réduire d'un quart sa capacité de production et supprimer un nombre non défini d'emplois sur son site historique de Duisbourg dans la Ruhr, en Allemagne, en réaction aux conditions de marché toujours difficiles, a-t-il annoncé jeudi en soirée.

L'or poursuit son ascension

L'or a atteint un nouveau record vendredi, à 2.400,67 dollars l'once, et s'échangeait à 2.392,68 dollars vers 11H25 GMT.

Du côté du pétrole, les prix étaient en hausse, soutenus par le risque géopolitique, les investisseurs craignant des perturbations de l'approvisionnement mondial si le conflit entre Israël et le Hamas se propage aux pays voisins, en particulier l'Iran.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin prenait 0,98% à 90,62 dollars et son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), 1,15%, à 86,00 dollars.

Sur le marché des changes, la monnaie unique européenne cédait 0,66%, à 1,0655 dollar pour un euro.

Le bitcoin prenait 0,41% à 70.798 dollars.