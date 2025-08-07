Les Bourses mondiales mitigées, entre guerre commerciale et rencontre russo-américaine

Les marchés boursiers mondiaux ont évolué en ordre dispersé jeudi, cherchant la direction à prendre avec l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane voulus par Donald Trump avant une possible rencontre avec son homologue russe sur la guerre en Ukraine.

A Wall Street, après une ouverture en hausse, le Dow Jones a perdu 0,51% et l'indice élargi S&P 500 0,08%. Seul l'indice Nasdaq (+0,35%) a résisté à cette dynamique baissière, atteignant un nouveau record à 21.242,70 points.

Parmi les investisseurs, une partie "s'inquiète un peu que le marché soit trop confiant par rapport aux surtaxes douanières", souligne auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les nouveaux droits de douane américains sur les produits en provenance de dizaines d'économies sont devenus effectifs jeudi depuis 04H01 GMT. Ces surtaxes se situent dans une large fourchette comprise entre 15% et 41%.

"Dans l'ensemble, le marché continue de fonctionner en partant du principe que les négociations vont se poursuivre et que ces droits de douane plus élevés pour beaucoup de ces pays finiront par baisser", pointe Patrick O'Hare.

Mais, rappelle l'analyste, les investisseurs continuent à se questionner sur "ce que ça pourrait signifier pour l'inflation et les bénéfices", assure Patrick O'Hare.

Des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme concernant un affaiblissement du marché du travail aux Etats-Unis, dopant encore les attentes de baisse des taux de l'institution.

En Europe, la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,97%, Francfort de 1,12% et Milan de 0,93%.

Le Kremlin a annoncé jeudi un "accord de principe" pour une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump "dans les prochains jours", tout en écartant dans l'immédiat un sommet à trois avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui insiste pour négocier directement avec son homologue russe.

De quoi faire "naître l'espoir d'un début de résolution, ou du moins d'une désescalade, dans le conflit Russie-Ukraine", relève Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index. "Tout progrès en ce sens serait bienvenu."

Donald Trump avait lancé à la Russie un ultimatum qui expire vendredi, lui sommant de trouver un accord avec l'Ukraine sous peine de sanctions sévères visant notamment à priver Moscou de la manne financière des exportations de pétrole.

Le secteur de la défense européenne a réagi à la baisse. Leonardo a reculé de 6,14% à Milan, BAE Systems de 5,01% à Londres, Hensoldt (-4,13%) et Rheinmetall (-7,29%) ont chuté à Francfort et Saab a perdu 3,53% à Stockholm.

Parmi les places européennes, seule la Bourse de Londres a reculé, perdant 0,69%.

La Banque d'Angleterre a baissé son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, à 4%, à l'issue d'un vote serré.

Les semiconducteurs en forme

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il comptait imposer 100% de droits de douane sur les "puces et semi-conducteurs". Mais le secteur a évolué dans le vert, voyant avec optimisme la porte ouverte laissée par le président américain à de larges exemptions pour ces surtaxes.

Le géant taïwanais des puces TSMC a bondi de 4,86%, le mastodonte Nvidia a avancé de 0,75%, Advanced Micro Devices (AMD) a gagné 5,69%.

Le président américain a par ailleurs appelé jeudi à la démission "immédiate" du nouveau patron de l'entreprise américaine de semi-conducteurs et processeurs Intel, un jour après qu'un sénateur républicain a soulevé des inquiétudes sur d'éventuels liens avec des entreprises chinoises, un danger, selon lui, pour la sécurité nationale.

A Wall Street, le titre d'Intel a cédé 3,14% à 19,77 dollars.

Le pétrole observe les discussions Russie-Etats-Unis

Les cours du pétrole ont à nouveau terminé en baisse jeudi, pour la sixième séance consécutive, les opérateurs estimant que l'évolution des discussions entre les Etats-Unis et la Russie n'aboutira pas à une coupe franche des exportations de brut russe.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a perdu 0,69% à 66,43 dollars et celui de WTI américain a lâché 0,73% à 63,88 dollars.