Les contrôleurs aériens français annoncent une nouvelle grève le 18 septembre

Le
28 Aoû. 2025 à 15h52 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français a annoncé une nouvelle grève le jeudi 18 septembre, invoquant un "échec du dialogue social", dans un communiqué consulté jeudi par l'AFP.

Plusieurs journées de grève des contrôleurs aériens ont déjà fortement perturbé le trafic aérien au cours des derniers mois, à l'appel de différentes organisations syndicales.

Le SNCTA (60% des voix dans la profession) prévoit de déposer un préavis de grève nationale courant de la prise de service au matin du 18 à la fin du service de nuit le lendemain, indique le syndicat dans un communiqué publié mardi sur son site.

Le SNCTA demande le "rattrapage intégral de l’inflation" en matière salariale pour 2024, mais aussi une évolution de la gouvernance de la profession.

"Depuis plusieurs années, la gouvernance du contrôle aérien s’inscrit dans une relation marquée par de la défiance, des pratiques punitives et des méthodes managériales dégradantes", accuse le SNCTA. Le syndicat demande "un changement profond du management de la direction des opérations".

Plusieurs aéroports français comme Montpellier ou Perpignan avaient été paralysés le 17 décembre 2024 après un appel à la grève du SNCTA.

Mais le syndicat majoritaire n'avait pas appelé à la grève lors de la mobilisation des 3 et 4 juillet, à l'appel de l'UNSA-ICNA et de l'USAC-CGT. Celle-ci avait provoqué l'annulation de près de 3.000 vols et de nombreux retards, affectant des centaines de milliers de personnes en France et dans le reste de l'Europe.

Le SNCTA affirme avoir "privilégié le dialogue social et formulé des propositions concrètes à de nombreuses reprises", mais que "force est de constater que ce dialogue infructueux bloque désormais toute perspective d’avancée et de réforme".

