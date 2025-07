Les Galeries Lafayette nomment un nouveau directeur général, Arthur Lemoine

Une affaire de famille qui se poursuit: Arthur Lemoine a été nommé lundi directeur général des Galeries Lafayette, enseigne historique de grands magasins, succédant à son cousin Nicolas Houzé, a indiqué le groupe lundi dans un communiqué.

"Arthur connaît intimement les enjeux et les ambitions de l'entreprise", a salué son désormais prédecesseur, Nicolas Houzé, qui se dit "convaincu qu'il saura inscrire les Galeries Lafayette dans une trajectoire encore plus audacieuse".

Le dirigeant aura notamment pour mission "d'accompagner une nouvelle étape de développement de l’entreprise, en continuant à faire grandir le leadership des grands magasins et le rayonnement de la marque, en France et au-delà des frontières", indique le communiqué des Galeries Lafayette, alors que le groupe a souffert pendant plusieurs années des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur son activité internationale.

Début 2025, l'entreprise, qui compte 57 magasins en France dont 19 détenus en propre et 38 exploités par des partenaires franchisés, a annoncé prévoir de de fermer d'ici la fin de l'année ses deux magasins à Marseille, qui "enregistrent des pertes récurrentes depuis plusieurs années". Elle promet d'"encourager le reclassement des 145 salariés concernés".

Le traditionnel sapin de Noël du magasin historique des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris, le 15 novembre 2023 AFP/Archives

Les Galeries Lafayette se sont également définitivement séparées du célèbre Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), en vendant les murs mi-juin après avoir vendu le fond de commerce en 2023.

En février, les Galeries ont également été marquées par le décès de leur dirigeante historique, Ginette Moulin, petite-fille du cofondateur et grand-mère du nouveau directeur. Elle était présidente de la holding familiale Motier jusqu'en septembre 2024.

Petit-fils de la femme d'affaires et diplômé de l'Essec, Arthur Lemoine évolue au sein des Galeries Lafayette depuis "plus de quinze ans", indique-t-il dans le communiqué du groupe, et occupait jusqu'ici le poste de directeur de l'offre et des achats.