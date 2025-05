Les intempéries dans le Var font au moins un mort et deux disparus

Au moins une personne a perdu la vie et deux autres sont portées disparues mardi suite à un épisode orageux marqué par des pluies intenses qui ont frappé la ville du Lavandou, sur le littoral du Var, où le maire a décrit "des scènes de guerre".

Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort, a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz, précisant qu'un couple serait parti avec son véhicule, qui aurait été emporté par un torrent.

Le véhicule a été retrouvé au Lavandou, dans le secteur de Cavalière, et les opérations sont en cours pour extraire le corps prisonnier de la carcasse, qui serait celui de la femme. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver le corps de l'homme, a également expliqué le magistrat.

Un panneau informe les usagers de perturbations à la gare de Toulouse le 20 mai 2025 AFP

"C'était un phénomène vraiment violent, méchant, incompréhensible", a réagi le maire du Lavandou, Gil Bernardi, lors d'une conférence de presse improvisée, notamment devant les micros de BFMTV. Il est tombé "255 mm d'eau en une heure, provoquant une vague énorme", a ajouté M. Bernardi, décrivant des "scènes de guerre" avec des "routes arrachées" et des "ponts arrachés".

"Il n'y a plus rien, plus d'électricité, plus d'eau potable, plus de station d'épuration", a également décrit l'élu.

La seconde personne recherchée par les autorités est portée disparue dans la commune de Vidauban, a précisé à l'AFP la préfecture du Var. Contactée par l'AFP, la municipalité de Vidauban a parlé elle d'un mort sur sa commune, également dans un véhicule qui aurait été emporté par les flots. Une information pas encore confirmée officiellement par d'autres sources.

"Des missions de reconnaissance sont actuellement conduites" et le bilan "reste provisoire", a souligné la préfecture dans son communiqué.

Un train TGV reliant Toulouse et Bordeaux est arreté à Tonneins suite aux trombes d'eau qui ont endommagé les rails, le 20 mai 2025 AFP

La vigilance orange "orages et pluie-inondation" a pris fin à 14h00 sur le département, où le secteur du Lavandou ainsi que les communes de Vidauban, Le Luc, La Garde-Freinet, Grimaud, Collobrières, La Môle, Cavalaire et Bormes-les-Mimosas ont été touchés par l'épisode orageux, a ajouté la préfecture.

Des renforts ont été envoyés, notamment depuis les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, en soutien aux 200 pompiers mobilisés qui ont effectué une cinquantaine d'interventions "dont certaines pour des sauvetages et des mises en sécurité de personnes", a également expliqué la préfecture.

Les "systèmes orageux ont donné des cumuls intenses en 2 heures sur Bormes-les-Mimosas mais surtout le Lavandou et les hauteurs plus au nord. On a relevé des cumuls parfois supérieurs à 100 mm", a indiqué Météo France dans son bulletin de 14h00.

Catastrophe évitée

Les intempéries dans le Var sont survenues au lendemain de pluies diluviennes qui ont occasionné des inondations et dégâts dans le Sud-Ouest de la France, notamment sur la ligne ferroviaire Bordeaux-Toulouse, sur laquelle aucun train ne pourra circuler pendant plusieurs jours.

Près de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, une voie ferrée a été endommagée: la pluie a fait déborder un ruisseau qui a emporté le ballast sous les rails sur une dizaine de mètres, interrompant la liaison TGV Toulouse-Bordeaux-Paris.

Un TGV a dû s'y arrêter en pleine voie dans la nuit de lundi à mardi, ses 507 passagers étant évacués par bus vers une salle municipale. "On a frôlé la catastrophe, les voies étaient à nu et le TGV en suspension", a témoigné auprès de l'AFP le maire de la commune, Dante Rinaudo.

Un train Intercités reliant Toulouse à Paris est lui resté bloqué toute la nuit à Agen, en raison de ce même incident, selon un journaliste de l'AFP qui était à bord. Ses passagers ont été acheminés en bus vers Toulouse mardi matin.

Selon une porte-parole de la SNCF, la circulation ferroviaire restera coupée pendant "au moins plusieurs jours" entre Agen et Marmande, impactant ainsi le trafic des TGV entre Bordeaux et Toulouse.

Près de Montauban, il est tombé en quelques heures plus de 100 mm de pluie sur le village de L'Honor-de-Cos. Trois petits ponts enjambant un affluent de l'Aveyron ont été emportés par un ruisseau qui s'est transformé en torrent.

ap-gd-tsq-paa-faa/ol/vk