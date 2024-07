Les journalistes de l'AFP Christina Assi et Dylan Collins, blessés au Liban, portent la flamme olympique

La photographe de l'Agence France-Presse (AFP) Christina Assi portant la flamme olympique (c) et le journaliste vidéo Dylan Collins (g) à Vincennes, le 21 juillet 2024

"C'était incroyable!": la photographe de l'AFP Christina Assi, grièvement blessée en reportage en octobre 2023 au Liban, a porté dimanche la flamme olympique à Vincennes (Val-de-Marne), accompagnée du journaliste vidéo Dylan Collins, en hommage "à tous les journalistes, à nos collègues et amis tués cette année", a-t-elle expliqué.

"C'est incroyable et cela réchauffe le coeur de voir tous ces gens applaudir après que nous ayons survécu à une attaque ciblée en tant que journalistes", a confié la jeune photojournaliste libanaise en fauteuil roulant, après avoir parcouru, elle et son collègue américain Dylan Collins, les 200 mètres avec la flamme qu'ils avaient à faire dans les rues de Vincennes.

"J'espère que ce que nous avons fait aujourd'hui rend hommage à tous les journalistes, à nos collègues et amis qui ont été tués cette année", a-t-elle ajouté.

"J'aurais aimé qu'Issam (Abdallah, journaliste de Reuters tué dans l'attaque, NDLR), et tous les collègues que nous avons perdus soient présents aujourd'hui pour voir cela. Et j'aurais aimé qu'il n'ait pas fallu une telle attaque pour participer et représenter les journalistes", a-t-elle dit, les larmes aux yeux.

Une cinquantaine de journalistes de l'AFP étaient présents dimanche pour les encourager, les acclamant à leur passage.

Christina Assi, 29 ans, a été victime d'un tir d'obus le 13 octobre 2023, alors qu’elle couvrait, avec six autres collègues, des affrontements transfrontaliers entre l'armée israélienne et des groupes armés dans le sud du Liban.

L'obus, tiré par un char israélien selon une enquête approfondie de l'AFP, a tué le journaliste de Reuters et a blessé les six autres journalistes présents, dont Christina, qui a depuis subi une amputation de la jambe droite.

Dylan Collins, 36 ans, a également été blessé ce jour-là. Il avait déjà été blessé peu auparavant dans le conflit en Ukraine.

La prochaine étape pour Christina: "Me concentrer sur ma rééducation, pour me tenir debout à nouveau: c'est comme cela que j'obtiendrai justice".

"C'était extrêmement émouvant de voir Christina et Dylan porter la flamme. Leur courage face à une adversité inimaginable est une expression éloquente de l'esprit olympique. Tout le monde à l'AFP est très fier" d'eux, a déclaré le directeur de l'information de l'AFP Phil Chetwynd.