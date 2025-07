Les liens entre Pékin et Moscou, "facteur déterminant" des relations Chine-UE, prévient von der Leyen

Les liens entre la Chine et la Russie constituentdésormais un "facteur déterminant" des relations entre l'Union européenne et Pékin, a prévenu jeudi à Pékin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un sommet des dirigeants de l'UE avec le président chinois XI Jinping.

Le dirigeant chinois a lui affirmé que Pékin et Bruxelles devaient renforcer leur communication et leur confiance mutuelle.

"La façon dont la Chine continue à interagir avec (le président russe Vladimir) Poutine sera un facteur déterminant de nos relations à l'avenir", a déclaré Mme von der Leyen, appelant par ailleurs à de "vraies solutions" pour des relations bilatérales qui sont à un "moment charnière".

La Chine cherche à resserrer ses liens avec le Vieux continent, et se présente comme un partenaire stable et plus fiable que les Etats-Unis de Donald Trump.

Mais Ursula von der Leyen et Antonio Costa, le président du Conseil européen, sont arrivés à Pékin pour une rencontre avec M. Xi avec une longue liste de contentieux.

Parmi eux: un important déséquilibre commercial en défaveur de l'UE, des craintes d'inondation du marché européen par des produits chinois bon marché et subventionnés, ou le rapprochement Pékin-Moscou, vu avec suspicion sur fond d'invasion russe de l'Ukraine.

"Plus la situation internationale est grave et complexe, plus la Chine et l'UE doivent intensifier la communication, renforcer la confiance mutuelle et approfondir la coopération", a déclaré Xi Jinping dans l'immense Palais du peuple, lieu traditionnel de réceptions diplomatiques au coeur de Pékin.

Face aux "instabilités" dans le monde, "les dirigeants chinois et européens doivent encore une fois faire preuve de clairvoyance et d'engagement, et faire le bon choix stratégique", a-t-il souligné.

"Les défis actuels auxquels l'Europe est confrontée ne viennent pas de la Chine", a insisté Xi Jinping, cité par l'agence étatique Chine nouvelle.

le président du Conseil européen Antonio Costa (c), la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (g) et la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas (d) lors de l'ouverture du 25e sommet Union européenne - Chine au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 24 juillet 2025 POOL/AFP

"Il n'existe entre la Chine et l'UE pas de conflit d'intérêts ni de désaccord géopolitique fondamentaux", a-t-il ajouté.

"Progrès concrets"

En réponse, Ursula von der Leyen a déclaré qu'il était "essentiel que la Chine et l'Europe reconnaissent leurs préoccupations respectives et proposent des solutions concrètes".

De son côté, Antonio Costa a déclaré à Xi Jinping que l'UE souhaitait voir des "progrès concrets sur les questions liées au commerce et à l'économie".

Il a également fait part des "inquiétudes" des Européens sur "la protection des droits humains", "un pilier central des relations de l'Union européenne avec d'autres pays, y compris la Chine".

Le président chinois Xi Jinping (d) à l'ouverture du 25e sommet Union européenne - Chine au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 24 juillet 2025 POOL/AFP

Lors d'une réunion distincte jeudi, le Premier ministre chinois Li Qiang a lui déclaré aux deux dirigeants de l'UE qu'une "coopération étroite" entre Pékin et Bruxelles était un "choix naturel".

"Tant que la Chine et l'UE défendront sincèrement le libre-échange, alors l'économie et le commerce internationaux resteront dynamiques", a-t-il affirmé.

La Chine et l'UE se sont également engagées jeudi dans un communiqué conjoint à "renforcer leurs efforts" dans la lutte contre le changement climatique.

Les dirigeants chinois et européens sont convenus d'accentuer la coopération dans des domaines comme la transition énergétique, d'accélérer le déploiement mondial des énergies renouvelables ou encore de faciliter l'accès aux technologies vertes.

"Mécanisme amélioré"

En tête des préoccupations européennes lors de ce sommet de jeudi figurait le déficit commercial abyssal avec Pékin, qui a atteint l'an dernier 357 milliards de dollars (304 milliards d'euros).

Ursula von der Leyen a demandé à Pékin d'ouvrir davantage son marché aux entreprises européennes et d'assouplir ses restrictions à l'exportation de terres rares - stratégiques pour les technologies modernes.

Sur ce point, la présidente de la Commission a indiqué jeudi avoir convenu avec Pékin d'un mécanisme "amélioré" pour les exportations chinoises de ces terres rares. Ce mécanisme "de soutien à la chaîne d'approvisionnement (pourra) immédiatement vérifier et résoudre le problème ou la question qui se pose", a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse.

Les présidents russe Vladimir Poutine (d) et chinois Xi Jinping à Moscou, le 8 mai 2025 AFP/Archives

L'UE a imposé de lourds droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, accusant les subventions étatiques chinoises de fausser la concurrence, au détriment des constructeurs européens.

Pékin a répondu par des enquêtes ciblées sur les importations de porc, de cognac et de produits laitiers européens.

Sur la guerre en Ukraine, les Européens voient avec méfiance le rapprochement économique et politique Chine-Russie depuis l'invasion de 2022, estimant qu'il fournit un soutien crucial à Moscou.

Antonio Costa a encore exhorté jeudi la Chine, devant Xi Jinping, à "user de son influence sur la Russie" pour mettre fin à la guerre.

La semaine dernière, l'UE a adopté de nouvelles sanctions contre la Russie - ciblant notamment deux banques chinoises.

"Nous ne demandons pas à la Chine de couper ses liens avec la Russie mais de renforcer ses contrôles douaniers et financiers", avait déclaré à l'AFP un haut responsable européen.