Les marchés asiatiques secoués par l'offensive douanière de Trump

Glissade des Bourses, chute du dollar et du pétrole, record de l'or... les marchés se sont réveillés jeudi en Asie sonnés par la brutale offensive douanière de Donald Trump, propre à plomber les économies de la région, très dépendantes des exportations.

Les Bourses sous le choc, Hanoï dévisse

Dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street, les trois principaux indices de la place américaine ont baissé brusquement, une tendance qui s'est poursuivie en Asie.

La Bourse de Tokyo a chuté de plus de 4% peu après l'ouverture, avant de modérer ses pertes: vers 03H30 GMT, l'indice vedette Nikkei perdait 3,35% à 34.531 points et l'indice élargi Topix 3,61% à 2.554 points.

La Bourse de Séoul reculait elle de 1,02% après avoir lâché presque 3% dans les premiers échanges. Sydney cédait 1,14%.

Les marchés boursiers réagissaient à l'onde de choc de l'offensive protectionniste de Washington, sans équivalent depuis les années 1930.

Outre un droit de douane plancher supplémentaire de 10% sur toutes les importations, les économies asiatiques sont particulièrement touchées par des majorations ciblant certains pays.

Les marchandises du Japon seront ainsi surtaxées à 24%. Les taux ont été fixés à 26% pour l'Inde, 25% pour la Corée du Sud, 36% pour la Thaïlande, 32% pour Taïwan, et même 46% pour le Vietnam --plateforme manufacturière majeure.

A la mi-journée, la Bourse de Hanoï dévissait de plus de 6%, plombée par la dégringolade des sous-traitants de l'industrie textile (qui fournissent notamment Nike et autres groupes américains) ou du secteur technologique.

"L'ampleur des annonces nous a surpris et les divergences des majorations douanières semblent quelque peu arbitraires. On aurait pu penser que l'Inde se classerait mieux que l'Indonésie et le Vietnam compte tenu de ses propres barrières douanières et réglementaires", a estimé Michael Wan, de MUFG.

A Tokyo, les groupes exportateurs boivent la tasse, y compris le géant des jeux vidéo Nintendo, qui s'est momentanément effondré de 6% -- sa nouvelle console Switch 2 devrait être produite notamment au Vietnam et au Cambodge.

Alors que des surtaxes américaines de 25% ciblant les importations automobiles, les constructeurs nippons souffrent, à l'image de Toyota (-5,19%).

L'addition est astronomique pour la Chine, dont les produits feront l'objet d'une nouvelle taxe à l'importation de 34% s'ajoutant aux 20% de droits de douane additionnels déjà en place.

Vers 03H30 GMT, à Hong Kong, l'indice Hang Seng chutait de 1,61%. L'indice composite de Shanghai cédait 0,23% et celui de Shenzhen 0,98%.

"Le point positif pour les investisseurs pourrait être qu'il ne s'agit que d'un point de départ pour les négociations avec d'autres pays", a commenté Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Mais dans l'immédiat, "cela prouve aux marchés que (Trump) ne bluffait pas. Le fardeau macroéconomique est réel" et devrait pénaliser la croissance américaine, prévient Stephen Innes, de SPI Asset Management.

"Il s'agit d'une frappe coordonnée sur la majeure partie de l'économie mondiale, et la réaction des marchés est justifiée. Les États-Unis ont mis à mal ce qui restait du multilatéralisme et ouvert la voie à des représailles", souligne M. Innes.

Record de l'or, marché obligataire choyé

Les investisseurs se sont rués sur l'or, valeur refuge par excellence, qui a par la même occasion battu son record historique, à 3.167,83 dollars l'once. Depuis le début de l'année, le cours de l'or a explosé d'environ 20%.

Le marché obligataire joue aussi son rôle de refuge, avec une forte détente du rendement des emprunts d'Etat américain et japonais.

Plongeon du dollar, le yen brille

Dès le début des annonces de Donald Trump, le dollar, pâtissant des inquiétudes sur l'économie et l'inflation aux Etats-Unis, a chuté de 1% face à l'euro avant de limiter ses pertes.

Le billet vert plongeait aussi de 1,31% par rapport à la devise japonaise, vers 03H30 GMT, à 147,31 yens pour un dollar.

Réputé être une devise sûre, "le yen est un refuge privilégié" sur le marché des changes "face aux incertitudes sur un ralentissement économique américain", soulignait Standard Chartered.

Le pétrole trébuche

Les cours du pétrole ont glissé de plus de 3% en début d'échanges asiatiques, la guerre douanière étant susceptible de plomber la demande énergétique.

Vers 03H30 GMT, le cours du baril de WTI américain reculait encore de 2,19% à 70,14 dollars et celui de Brent de la mer du Nord de 2,09% à 73,38 dollars.

Bitcoin à la peine

Actifs particulièrement spéculatifs, les cryptomonnaies souffraient du vif regain d'aversion pour le risque: le bitcoin dégringolait de 2,63% à 83.401 dollars.

burs-jug/ep/gmo