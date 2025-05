Les marchés mondiaux en grande forme après le coup de frein à la guerre commerciale

Traders, à l'ouverture sur le parquet du New York Stock Exchange le 12 mai 2025.

Les Bourses mondiales comme le dollar et le pétrole ont pris de la vitesse lundi, alors qu'un vent d'optimisme gagne les marchés après la pause dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

"Les investisseurs profitent d'un regain de lumière dans le tunnel commercial de Trump, qui était incroyablement sombre le mois dernier, lorsque les gens doutaient de la possibilité de développements constructifs sur le front du commerce transfrontalier", écrit Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Les Etats-Unis et la Chine se sont mis d'accord pour réduire largement - à 30% pour Washington et 10% pour Pékin - les surtaxes qu'ils s'imposent mutuellement, contre respectivement 145% et 125% après l'escalade initiée par Donald Trump début avril.

Cette suspension de 90 jours prendra effet "d'ici le 14 mai", ont annoncé les deux premières puissances économiques mondiales dans un communiqué commun publié après deux jours de négociations à Genève.

"C'est une vraie respiration dans un marché qui a besoin de bonnes nouvelles", estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, interrogé par l'AFP.

A Wall Street, le Dow Jones a avancé de 2,81%, l'indice Nasdaq a bondi de 4,35% et l'indice élargi S&P 500 a pris 3,26%.

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,37%, Francfort a gagné 0,29%, Londres 0,59% et Milan 1,40%.

"La réaction aurait probablement été encore plus positive s'il ne s'était pas agi d'une pause (...) mais je pense que la réaction du marché elle-même incitera Xi Jinping et Donald Trump à s'assurer qu'ils progressent vers un accord durable", estime auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Dollar et pétrole brillent

Des opérateurs à la Bourse de New York le 12 mai 2025. AFP

La pause dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, mais aussi l'accord commercial conclu entre Américains et Britanniques la semaine dernière laisse présager dans le scénario le plus optimiste "une myriade d'autres accords qui pourraient être finalisés", affirme M. Dembik.

De quoi mettre fin à l'incertitude qui plombait les marchés financiers et éloigner le spectre d'une récession américaine, voire mondiale.

Sur le marché des changes, vers 20H40 GMT, le billet vert, qui avait fortement souffert de la politique douanière de Donald Trump, grimpait de 1,43% face à la monnaie unique, à 1,1091 dollar pour un euro.

A contrario, les valeurs refuges qui avaient profité de la tempête douanière retombent lourdement. L'or perdait 2,68% à 3.235 dollars l'once.

Côté pétrole, les investisseurs anticipent une hausse de la demande en or noir, grâce à la reprise des échanges commerciaux, poussant les prix. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a pris 1,64% à 64,96 dollars et le baril de West Texas Intermediate a gagné 3,23% à 61,95 dollars.

Le fret maritime tire son épingle du jeu

Les avancées sur le plan commercial entre Pékin et Washington dopent le secteur du fret maritime, grandement touché par la guerre commerciale.

"Les expéditions de marchandises quittant les ports chinois à destination des Etats-Unis ont chuté de 40% depuis le mois d'avril", rappelle Andreas Rees, chef économiste pour l'Allemagne chez UniCredit, dans une note.

Maersk, numéro 2 du transport de conteneurs, a terminé en hausse de 11,22% à Copenhague, l'armateur allemand Hapag-Lloyd de 13,57% à Francfort, et le groupe suisse de transport et de logistique Kuehne+Nagel de 4,10% à Zurich.

La Bourse du Pakistan s'envole

La Bourse de Karachi, la capitale économique du Pakistan, a terminé en forte hausse lundi, saluant l'annonce durant le week-end d'un cessez-le-feu avec l'Inde, après une dégringolade de plusieurs jours causée par la pire confrontation entre les deux puissances nucléaires depuis des décennies.

Alors que les hostilités ne montraient aucun signe de ralentissement, Donald Trump a créé la surprise samedi après-midi en annonçant avoir arraché "un cessez-le-feu total et immédiat" après d'intenses tractations diplomatiques menées notamment par le vice-président JD Vance et le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

L'indice boursier de référence KSE 30 a terminé lundi en hausse de 9,77%, la plus forte envolée de l'indice sur une séance depuis 2008. Depuis le début des événements, l'indice de la Bourse de Karachi avait dévissé de plus de 11%.

A la Bourse de Bombay, le Nifty 50, qui représente les plus grandes entreprises indiennes cotées, a terminé en hausse de 3,82%.

bur-mgi-emb-tmc/ktr