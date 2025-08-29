Les menaces de Trump sur le numérique "relèveraient de la coercition" et appelleraient une "réponse des Européens", avertit Macron

29 Aoû. 2025 à 14h33 (TU)
AFP
Le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec le cbancelier allemand Friedrich Merz, le 29 août 2025 à Toulon, dans le Var

Le président français Emmanuel Macron a averti vendredi que les menaces de droits de douane de Donald Trump sur le secteur numérique seraient assimilables à de la "coercition" et que les Européens y répliqueraient.

"Si de telles mesures étaient prises, elles relèveraient de la coercition et elles appelleraient une réponse des Européens", a-t-il lancé au cours d'une conférence de presse avec le chancelier Friedrich Merz à Toulon (sud-est de la France) à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand.

"Nous serons inflexibles", a-t-il insisté en évoquant une "très forte convergence franco-allemande" en la matière et en annonçant avec son homologue un sommet à Berlin le 18 novembre sur la souveraineté numérique.

Le président américain, Donald Trump, a vigoureusement attaqué lundi les pays ou organisations régulant le secteur de la tech, les menaçant de droits de douane et de restrictions à l'exportation.

S'il n'a pas cité directement l'Union européenne, celle-ci dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique.

L'UE a le "droit souverain" de réglementer la tech, a depuis répliqué la Commission européenne.

Bruxelles a aussi "fermement réfuté" l'accusation selon laquelle les entreprises américaines étaient délibérément visées par ces règles sur le numérique.

