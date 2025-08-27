Les nouveaux trains d'Alstom entrent en service entre Boston et Washington

Un Amtrak NextGen Acela, nouveau train à grande vitesse Alstom reliant Washington et Boston via New York, à la gare Union Station de Washington, le 27 août 2025

Un Amtrak NextGen Acela, nouveau train à grande vitesse Alstom reliant Washington et Boston via New York, à la gare Union Station de Washington, le 27 août 2025

Le constructeur ferroviaire français Alstom a mis en service mercredi aux Etats-Unis de nouveaux trains rapides, qui relieront Boston à Washington en passant par New York.

Ces trains, les plus rapides des Etats-Unis, ne rouleront qu'à 260 km/h, loin des TGV qui peuvent atteindre 320 km/h en France sur les lignes à grande vitesse (LGV), car les rails entre Boston et Washington restent ceux d'une ligne classique.

Les 28 nouvelles rames "NextGen Acela", assemblées par Alstom pour la compagnie ferroviaire publique américiane Amtrak, offrent 27% de places supplémentaires par rapport aux anciens trains en service depuis 2000, tout en étant "plus confortables", selon un communiqué publié mercredi par Alstom.

"Ces trains sont beaux ! Ils seront plus rapides, ils pourront transporter plus de passagers. J'espère que cela va générer de meilleures recettes", a déclaré le ministre des Transports américain Sean Duffy, présent à Washington lors de la célébration du premier trajet.

Les rames ont été assemblées à Hornell, dans l’Etat de New York, et utilisent 95% de composants d’origine américaine, "revitalisant ainsi l'industrie ferroviaire nationale", selon le communiqué.

L'intérieur de l'Amtrak NextGen Acela, train à grande vitesse produit par Alstom, à la gare Union Station à Washington, le 27 août 2025

L'intérieur de l'Amtrak NextGen Acela, train à grande vitesse produit par Alstom, à la gare Union Station à Washington, le 27 août 2025

AFP
SAUL LOEB

"Les trains Acela NextGen sont les premiers trains à grande vitesse construits en Amérique (...) les plus avancés technologiquement du pays", s'est félicité dans le communiqué Henri Poupart-Lafarge, directeur général d'Alstom.

Le contrat de vente de trains rapides destinés à l'une des lignes ferroviaires les plus utilisées des Etats-Unis avait été remporté par Alstom durant l'été 2016, pour un montant d'1,8 milliard d'euros.

Cependant, la mise en service des trains a connu des retards, puisqu'en 2016 Amtrak annonçait les premiers trajets pour 2021.

Lors de son mandat, l'ancien président américain Joe Biden avait annoncé le plus important investissement pour le ferroviaire aux Etats-Unis, avec notamment la construction de la première LGV du pays, prévue entre Los Angeles et Las Vegas, qui doit voir le jour d'ici 2028, à temps pour les Jeux olympiques de Los Angeles.

M. Biden avait aussi prévu des fonds fédéraux pour la très attendue LGV en cours de construction entre Los Angeles et San Francisco. Mais en juillet, son successeur Donald Trump a annoncé l'annulation de ces fonds. L'Etat de Californie a décidé de la contester en justice.

Contrairement à l'Europe ou l'Asie, le train est le parent pauvre des transports aux Etats-Unis. Les infrastructures sont la plupart du temps inexistantes. Les rares lignes en service sont souvent lentes et peu desservies.

