Les orchidées de Taïwan face au couperet douanier de Trump

Le
07 Aoû. 2025 à 03h00 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Joy CHIANG
© 2025 AFP
Lee Tsang-yu, un horticulteur taiwanais, inspecte ses orchidées le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan

Lee Tsang-yu, un horticulteur taiwanais, inspecte ses orchidées le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan

AFP
I-Hwa Cheng
Partager 3 minutes de lecture

Donald Trump ne lui a pas fait de fleur: Lee Tsang-yu, horticulteur taïwanais, a vu les surtaxes sur ses orchidées expédiées vers les Etats-Unis passer à 20%, en raison de la guerre commerciale initiée par Washington.

Ce sexagénaire, qui a déjà traversé plusieurs crises, ne se décourage pas pour autant: il travaille à développer de nouveaux marchés, en Thaïlande notamment, et à étendre ses activités au Vietnam, en Indonésie et au Brésil, tout en réduisant la voilure pour les Etats-Unis.

Même si "les Etats-Unis représentent un marché tellement énorme que nous ne pouvons pas nous en retirer, et nous ne le ferons pas", concède-t-il.

Sa société, Charming Agriculture, exploite quatre serres de la taille d'un terrain de rugby à Houbi, un district de Tainan, dans le sud-ouest de l'île.

Des orchidées dans une serre, le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan

Des orchidées dans une serre, le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan

AFP
I-Hwa Cheng

Avec plus de 300 cultivateurs recensés, Taïwan figure parmi les plus grands producteurs mondiaux d'orchidées.

Les exportations de ce produit ont atteint 6,1 milliards de dollars de Taïwan (plus de 175 millions d'euros) en 2024, dont un tiers vers les Etats-Unis, son plus gros marché, selon les données officielles.

Jusqu'à présent, la plupart des producteurs ont absorbé le coût des droits de douane de 10% imposés par Trump à presque tous ses partenaires commerciaux en avril, explique Ahby Tseng, 53 ans, secrétaire général de l'Association des producteurs d'orchidées de Taïwan.

Mais "personne ne peut supporter" la totalité des droits de douane de 20% imposés par M. Trump à Taïwan la semaine dernière pour une entrée en vigueur jeudi, ajoute-t-il.

Le gouvernement taïwanais a présenté comme "temporaires" ces surtaxes et espère toujours négocier des conditions plus favorables pour son économie, très dépendante des exportations de semi-conducteurs - sur lesquels Donald Trump a annoncé mercredi vouloir imposer 100% de droits de douane.

Baisse de la demande

Aucun compromis n'a été annoncé pour l'instant et la potion est d'autant plus amère pour les producteurs d'orchidées que les droits de douane américains ne s'élèvent qu'à 15% pour les produits importés des Pays-Bas, principal concurrent de Taïwan sur ce secteur.

Des employées préparent des fleurs d'orchidées avant de les emballer, le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan

Des employées préparent des fleurs d'orchidées avant de les emballer, le 5 août 2025 à Houbi, dans le sud-ouest de Taïwan

AFP
I-Hwa Cheng

La différence de cinq points de pourcentage fait qu'il est "très difficile de répercuter immédiatement le coût sur les consommateurs, car ceux-ci peuvent choisir de ne pas acheter ou d'acheter d'autres types de fleurs", affirme M. Tseng.

Stocker des orchidées dans un entrepôt n'est pas non plus une option, étant donné que les plantes "continuent de pousser".

Si les droits de douane le préoccupent, M. Lee s'inquiète encore plus de la baisse de la consommation aux Etats-Unis en raison de la situation économique.

Selon lui, "tout est devenu plus cher" en Amérique: "Depuis fin mai, nous avons déjà réduit nos expéditions de 15%. Avant cela, les Etats-Unis représentaient 45% de nos exportations."

L'horticulteur veut croire que les orchidées de Taïwan continueront de séduire les consommateurs, avec leurs fleurs qui selon lui durent plus longtemps que celles des Pays-Bas.

Et il espère que les barrières douanières américaines finiront pas s'abaisser: "Trump ne sera pas président à jamais".

Économie
TAIWAN

Dans le même thème - Économie

Le commerce extérieur chinois a bondi en juillet par rapport à l'an passé, déjouant les prévisions des économistes
Économie

Chine: le commerce extérieur solide en juillet, déjouant les prévisions

Photo prise le 14 mai 2025 à Tokyo
Économie

Sony relève sa prévision de bénéfice net annuel à 5,7 milliards d'euros

President Donald Trump signs executive order
Économie

Les nouveaux droits de douane américains entrent en vigueur pour des dizaines d'économies

23.36778, 120.36583

À la une

Économie

Les nouveaux droits de douane américains entrent en vigueur pour des dizaines d'économies

International

Emmanuel Macron demande "plus de fermeté et de détermination" à l'égard de l'Algérie

International

"Nous ferons comme si cette décision n'existait pas" : au Liban le Hezbollah refuse de rendre les armes

International

Qui est Gali Baharav‑Miara, cette magistrate qui défie Benjamin Netanyahu ?

Économie

La présidente suisse à Washington pour des discussions d'urgence sur les droits de douane

International

80 ans de la bombe atomique sur Hiroshima: où en est la prolifération nucléaire dans le monde ?

International

"Vaincre totalement l'ennemi à Gaza": Benjamin Netanyahu dévoile ses nouveaux objectifs de guerre

International

Juillet 2025 sur le podium des mois de juillet les plus chauds sur la planète

TERRIENNES

Réparer les femmes victimes d'excision : un acte militant

International

Bande de Gaza : le nouveau cri d'alarme des humanitaires