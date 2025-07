Les résultats de Tesla en recul au 2e trimestre après une baisse de ses ventes

Tesla a connu, au deuxième trimestre, une baisse de ses ventes mondiales pour le second trimestre consécutif

Le spécialiste des véhicules électriques Tesla a annoncé mercredi une baisse de 16% de son bénéfice net au deuxième trimestre, affecté par un repli des ventes de véhicules dans un contexte de concurrence accrue et de conséquences de l'implication de son patron Elon Musk dans la sphère politique américaine.

Entre avril et juin, le groupe automobile américain a engrangé un chiffre d'affaires de 22,50 milliards de dollars (-12% sur un an) et un bénéfice net de 1,17 milliard, inférieur aux attentes du consensus des analystes de FactSet (1,40 milliard).

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur de référence pour les marchés -, le bénéfice net ressort à 40 cents, soit un recul de 23% sur un an. Mais il correspond exactement au consensus.

Dans son communiqué, le groupe d'Austin (Texas) précise avoir commencé en juin à fabriquer les premiers exemplaires d'un modèle à bas coût - très attendu, mais dont aucun détail n'a filtré -, et dont la production à grande échelle devrait débuter au second semestre de l'année.

Son semi-remorque - baptisé Semi - et son robotaxi Cybercab - véhicule sans conducteur destiné à des services de taxi - devraient, eux, commencer à sortir des chaînes de production en 2026, a précisé Tesla, qui a lancé un service de robotaxi à Austin en juin avec quelques Model Y.

Le groupe, et surtout Elon Musk, étaient attendus au tournant car Tesla doit négocier un virage crucial pour son existence lié à la conduite autonome et à l'intelligence artificielle.

Sur ce point, Tesla évoque mercredi une "accélération au fil du temps des revenus générés par l'IA, les logiciels et liés aux flottes".

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Tesla cédait 0,20%.

Pressions

"Musk a bien évidemment conscience des prix et des pressions sur la marge" des ventes automobiles "et pivote vers des technologies croissantes comme la robotique et l'intelligence artificielle", notait Nancy Tegler, directrice générale de Laffer Tengler Investments, en amont de l'annonce des résultats.

"Pour les investisseurs, la grande priorité, ce sont les initiatives en matière d'IA (...) et les marchés sont fermement à l'affût de toute indication concernant l'investissement de Tesla dans xAi", relevaient de leur côté les analystes de Wedbush.

Le start-up xAI est l'une des autres sociétés contrôlées par l'homme le plus riche de la planète, spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui a récemment absorbé le réseau social X, qui lui appartient également.

Elon Musk a indiqué mi-juillet que Tesla allait soumettre à ses actionnaires, réunis en Assemblée générale le 6 novembre, un projet d'investissement au capital de xAI.

Selon le Wall Street Journal, une autre entreprise contrôlée par Elon Musk, SpaceX, va injecter 2 milliards de dollars dans xAI, dans le cadre d'une augmentation de capital de 5 milliards.

Pour Wedbush - qui estime depuis plusieurs mois que l'autonomie à elle seule représente environ 1.000 milliards de dollars de valorisation pour Tesla -, le groupe doit mener "un certain nombre d'autres missions cruciales" comme, notamment, son robot humanoïde Optimus.

Le milliardaire affirmait en avril qu'une production pilote d'Optimus allait commencer courant 2025, avec l'objectif d'en produire un million par an d'ici cinq ans. Le robot devrait travailler sur les chaînes d'assemblage de Tesla dès cet automne.

Croisée des chemins

Le groupe automobile arrive à ce carrefour de son développement au moment où ses ventes de véhicules sont à la peine.

Il souffre notamment d'un manque de renouvellement de sa gamme, d'une concurrence accrue notamment en Chine - un marché très important pour Tesla -, des conséquences de la proximité d'Elon Musk avec le président Donald Trump ou encore d'un ralentissement sur le marché des véhicules électriques.

La suppression du crédit d'impôt de 7.500 dollars aux Etats-Unis prévue au 30 septembre, en parallèle de la disparition progressive d'autres mesures de l'ère du précédent président Joe Biden pour faciliter la transition électrique, devrait stimuler un peu les ventes d'ici là, mais leur asséner ensuite un coup de frein, anticipent des experts.

Plusieurs d'entre eux ont souligné un "rebond" des ventes, en particulier en Chine, en juin grâce au lancement d'une version modernisée de la Model Y, dernier modèle grand public du groupe commercialisé en 2020.

Depuis, seul le pick-up futuriste Cybertruck a fait son entrée dans le catalogue de Tesla, qui ne communique pas de chiffre de ventes spécifiques mais il ne semble pas séduire autant qu'escompté. Bien moins de 10.000 exemplaires seraient écoulés chaque mois, selon les estimations.

Tesla a connu, au deuxième trimestre, une baisse de ses ventes mondiales pour le second trimestre consécutif: il a livré 384.122 véhicules (-13,5% sur un an, -13% par rapport au premier trimestre), selon des chiffres publiés début juillet.

Côté production, les usines Tesla ont maintenu le même niveau qu'un an plus tôt avec 410.244 véhicules sortis des chaînes d'assemblage.