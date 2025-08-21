Les spiritueux entrainent la Bourse de Paris dans le rouge à la clôture

21 Aoû. 2025
AFP
La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris

La Bourse de Paris a terminé en petit recul jeudi, les investisseurs digérant les termes de l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne, dont l'absence d'exemption pour le secteur des spiritueux.

Le CAC 40 a terminé en baisse de 0,44% jeudi, soit un recul de 34,74 points, pour s'établir à 7.938,29 points. Mercredi, l'indice vedette de la place de Paris avait terminé autour de l'équilibre (-0,08%).

L'Union européenne n'a pu obtenir d'exemption pour le secteur du vin, qui sera taxé à 15% à son entrée aux Etats-Unis, a annoncé jeudi le commissaire européen Maros Sefcovic.

Cette déception pour le secteur des spiritueux a suffi à faire basculer le CAC 40 dans le rouge, compte tenu de l'importance de LVMH, qui détient la maison Hennessy, dans l'indice, explique Guillaume Chaloin, directeur de la gestion actions de Delubac AM.

Cette exemption de droits de douane pour les vins est spiritueux était vivement réclamée, en particulier en France et en Italie.

"Il y a une immense déception, parce qu'on a travaillé énormément pour obtenir l'exemption et elle était à portée de main. Nous avons la certitude que cela entraînera de grosses difficultés pour la filière des vins et spiritueux", a déclaré à l'AFP Gabriel Picard, président de la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).

Rémy Cointreau a perdu 1,77% à 55,60 euros. LVMH a lâché 1,73% à 485 euros. Le géant des vins et spiritueux Pernod Ricard a reculé de 1,80%, à 101,15 euros.

En 2024, l'UE a exporté pour huit milliards d'euros d'alcools, dont plus de cinq milliards de vin, aux Etats-Unis, son premier marché à l'exportation. La France représente environ la moitié: 2,4 milliards d'euros de vin et 1,5 milliard de spiritueux ont été écoulés aux Etats-Unis (environ 25% de ses exportations).

"Les effets des droits de douane américains sur les marchandises européennes laisseront des traces", estime Andreas Lipkow, analyste indépendant.

"La défense de nos secteurs à l'export reste notre priorité. L'accord laisse ouverte la possibilité d'exemptions additionnelles, nous y travaillerons", a écrit jeudi le ministre français délégué au Commerce extérieur Laurent Saint-Martin, estimant que "l'histoire n'est pas finie".

Le marché a désormais les yeux rivés sur le colloque des banquiers centraux s'ouvrant jeudi à Jackson Hole (Wyoming).

"La réunion de trois jours des banquiers centraux doit débuter plus tard dans la journée, et les investisseurs suivront de près le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, pour obtenir des indications sur une possible baisse des taux d'intérêt en septembre" et dans les prochains mois, commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Carmat dégringole

Le fabricant français de coeurs artificiels, en redressement judiciaire, a repris sa cotation en Bourse jeudi après plusieurs séances de suspension, dans l'attente d'une audience devant le tribunal des activités économiques de Versailles le 30 septembre, après avoir reçu une offre de reprise de la part du président de son conseil d'administration.

Le cours de Carmat a dégringolé de plus de 50%, à 0,23 euros le titre.

