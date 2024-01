Les taux se replient et Wall Street clôt en hausse, le S&P à un record

Le parquet du New York Stock Exchange

La Bourse de New York a terminé lundi bien mieux qu'elle avait commencé, poussant l'indice élargi S&P 500 et le Dow Jones à de nouveaux records, aidés par un repli des taux obligataires.

Le Dow Jones a gagné +0,59%, un plus haut à 38.333,45 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 1,12% à 15.628,04 points et l'indice élargi a avancé de 0,76%, un nouveau sommet historique à 4.927,93 points.

Le repli des taux obligataires a nettement dopé les actions en deuxième partie de séance lorsque les rendements sur les obligations d'Etat ont chuté après une annonce du département du Trésor qui prévoit d'emprunter moins qu'anticipé.

"Le Trésor a publié une estimation de ses besoins de financement au premier trimestre de seulement 760 milliards de dollars, contre 816 milliards auparavant", a souligné Karl Haeling de LBBW.

Les taux à dix ans sont ainsi tombé à 4,08% contre 4,13% la veille. Les taux courts à deux ans ont reculé à 4,32% contre 4,34%.

Vu la situation d'endettement des Etats-Unis et les bras de fer que cela suscite au Congrès, cette estimation d'emprunt "était un élément très surveillé par les investisseurs comme étant une source d'inquiétude", a commenté Angelo Kourkafas, stratège en investissement pour Edward Jones.

"La levée de cette inquiétude a joliment fait grimper les bons (ce qui fait baisser leur rendement) et a poussé à la hausse les actions de croissance", notamment celle du secteur de la technologie qui vont publier leurs résultats cette semaine, a ajouté le spécialiste.

Ainsi les parts de Microsoft (+1,43% à 409,72 dollars) et de Meta (+1,75% à 401,02 dollars) dont les résultats sont attendus respectivement mardi et jeudi, ont atteint des plus hauts.

Les échanges ont été aussi caractérisés par une fuite du risque, a signalé Peter Cardillo de Spartan Capital, alors qu'on attend une réplique américaine à la mort de trois soldats américains en Jordanie.

Ce manque d'appétit au risque au vu de l'escalade potentielle de la situation géopolitique "s'est vu dans le dollar" (+0,19% face à l'euro vers 21H25 GMT) et dans les achats d'obligations, a ajouté l'analyste.

En outre, les investisseurs attendent l'issue d'une réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed) mercredi et espèrent avoir des indices sur le calendrier de futures baisses des taux.

Ailleurs à la cote, Boeing (-0,14%) s'est maintenu alors que l'avionneur publie mercredi ses résultats après avoir traversé une période mouvementée.

Les titres du groupe iRobot se sont écroulés de 8,77% à 15,50 dollars après qu'Amazon a annoncé renoncer au rachat du fabricant d'aspirateurs intelligents, la Commission européenne ayant ouvert une enquête pour évaluer l'impact de ce rachat sur la concurrence. La société a par ailleurs annoncé un plan de restructuration avec la suppression de 350 emplois.

Amazon a gagné 1,34%.

Les titres de JetBlue (-0,54%) et de Spirit (-3,52%) ont continué leurs parcours en dents de scie dans le sillage du projet de fusion empêché par un juge au nom du respect de la concurrence.

La plateforme de finances personnelles Sofi Technologies a été vivement recherchée (+20,21% à 9,16 dollars) après avoir affiché un bénéfice trimestriel pour la première fois grâce à une progression de son activité de prêts.

La société a aussi vu ses dépôts multipliés par six à 18,6 milliards de dollars sur le trimestre. La compagnie prévoit pour 2024, un bénéfice par action entre 7 et 8 cents, quand les analystes misaient sur 5 cents.

Dans les finances, Affirm, le spécialiste du paiement différé, a grimpé de presque 6%.