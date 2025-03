Les ventes de Tesla ont continué de chuter en France en février

Les ventes de Tesla ont poursuivi leur baisse en France au mois de février, potentiellement freinées par le comportement de son patron Elon Musk mais aussi par la modernisation de sa gamme.

Le constructeur américain de voitures électriques a vu ses ventes baisser de 26% sur un an, avec 2.395 véhicules immatriculés en février, selon les chiffres publiés samedi par la Plateforme automobile (PFA).

Le marché automobile est pourtant resté stable (-0,72%) sur un an dans le pays, tout comme les ventes de voitures électriques, qui se maintiennent à 18% du marché en février.

La Renault 5 et la Citroën C3, lancées fin 2024, ont notamment récupéré des parts de marché du constructeur américain.

Tesla patine

"Il y a eu une redistribution importante en un an, plutôt au bénéfice des constructeurs européens", a souligné Marc Mortureux de la PFA, qui représente les constructeurs et les grands équipementiers.

Au niveau européen, les ventes de Tesla avaient déjà été presque divisées par deux en janvier. Les prises de position d'Elon Musk aux côtés de Donald Trump freinent des acheteurs de Tesla, et des appels au boycott ont été lancés.

A l'arrière des Tesla sont apparus des autocollants "I bought this before Elon went crazy" (Je l'ai achetée avant qu'Elon ne devienne fou), comme aux Etats-Unis.

Mais il reste difficile d'évaluer à quel point le milliardaire et son soutien à l'extrême-droite européenne effraient de potentiels clients.

Au niveau mondial, le constructeur avait annoncé fin janvier une baisse de 1% de ses livraisons en 2024, le premier recul de son histoire, alors qu'il anticipait "une légère augmentation".

Une manifestation d'opposants à Elon Musk devant une concession Tesla à West Bloomfield, dans le Michigan, aux Etats-Unis, le 27 février 2025 AFP

Tesla avait été affecté par des fermetures temporaires de sites, notamment en Allemagne après un incendie volontaire et une grève, mais aussi au Texas et en Chine pour des travaux de modernisation.

Toujours leader mondial de la voiture électrique avec ses modèles chargés de technologie et affichés à des tarifs agressifs, Tesla patine notamment à cause d'un changement de gamme, avec le déploiement en cours de la nouvelle version de son SUV star, le Model Y.

La marque, qui affronte aussi une avalanche de modèles électriques de la part de ses concurrents, assure qu'elle va se relancer avec l'arrivée en cours d'année 2025 de modèles à bas coût puis de son robotaxi.

Entreprises électriques

Depuis le début de l'année 2025, les droits de douane européens commencent aussi à faire leur effet sur les importations de voitures électriques chinoises.

La marque MG, propriété du géant chinois SAIC, a laissé de côté son offensive électrique pour se repositionner sur les modèles hybrides, moins taxés.

Les immatriculations de voitures électriques ont par ailleurs été soutenues par des achats massifs de la part des flottes d'entreprises. Les ventes aux particuliers ont quant à elles baissé de 29%, souffrant de la comparaison avec le mois de février 2024 qui avait vu le leasing social doper les immatriculations d'électriques.

Elon Musk le 20 février 2025 à Oxon Hill, dans le Maryland, aux Etats-Unis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Le marché automobile français est globalement resté atone au mois de février, avec 141.568 immatriculations, toujours loin des chiffres d'avant l'épidémie de Covid.

Les modèles hybrides ont pris le contrôle du marché et représentent 44,3% des immatriculations sur les deux premiers mois de l'année, face à 25,4% de modèles essence et une poignée de diesel (4,6%) et 17,7% pour les modèles électriques.

Du côté des groupes automobiles, le groupe Stellantis reste en forte baisse mais a limité la casse par rapport aux mois précédents (-10,66% sur un an), avec toujours des baisses chez Citroën ou Opel, mais une stabilisation chez Peugeot.

Le groupe Renault est en forte progression (+17,62%) et vient talonner Stellantis avec 26,75% de parts de marché, grâce à sa Renault Clio numéro 1 des ventes, une marque Dacia en forme (+9,28) mais aussi Alpine qui écoule ses dernières berlinettes A110 avant un passage annoncé à l'électrique.

Le groupe Volkswagen (+13,31%) profite de bonnes ventes sous sa marque principale mais aussi chez Skoda et Cupra.