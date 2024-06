L'Espagne supprime la TVA sur l'huile d'olive face à l'envolée des prix

Le gouvernement de gauche espagnol a décidé de supprimer la TVA sur l'huile d'olive, dont le prix s'est envolé ces dernières années en raison de récoltes en forte baisse sur fond de sécheresse extrême, a indiqué vendredi à l'AFP le ministère du Budget.

Le gouvernement de Pedro Sánchez ramènera "à 0%" la TVA sur l'huile d'olive "à partir du mois de juillet", en l'intégrant "de manière permanente dans le groupe des produits de première nécessité", a expliqué le ministère .

C'est "une nouvelle magnifique pour tous les Espagnols", a commenté la porte-parole du gouvernement, Pilar Alegría, dans une interview à la chaîne de télévision Antena 3.

En plus de "soulager le portefeuille des Espagnols", a-t-elle poursuivi, la suppression de la TVA sur l'huile d'olive permettra de "soutenir le secteur oléicole et de continuer à stimuler la consommation d'un produit si important pour notre pays".

Cette mesure, qui sera adoptée mardi lors du prochain conseil des ministres, permettra à l'huile d'olive de bénéficier de façon "structurelle" du taux de TVA "super-réduit" appliqué aux produits de première nécessité, a précisé le ministère du Budget.

Les produits de première nécessité, comme le pain, les fruits et les légumes, bénéficient en temps normal d'un taux de TVA de 4% en Espagne. Mais en période de forte inflation, comme actuellement, ce taux peut être ramené à 0%.

Le gouvernement avait déjà ramené le taux de TVA sur l'huile d'olive de 10% à 5% en 2023 pour lutter contre la hausse des prix de l'alimentation. Mais cette mesure n'a pas empêché ceux de l'huile d'olive de continuer à s'envoler.

L'Espagne, qui fournit près de 50% de l'huile d'olive mondiale, est avec la Grèce le premier consommateur au monde de ce produit, avec près de 14 litres par habitant et par an, selon le Conseil oléicole international (COI).

Or, selon l'Institut national de la statistique (INE), le prix de ce produit s'est envolé ces derniers temps: l'huile d'olive était ainsi le mois dernier 63% plus chère qu'en mai 2023 et trois fois plus onéreuse qu'en janvier 2021.

Ce phénomène s'explique par une chute de la production en Espagne durant les saisons 2022-2023 et 2023-2024, à cause des vagues de chaleur extrême et du manque de précipitations dont a souffert le pays, et notamment l'Andalousie (sud), principale région productrice.

En 2022-2023, la production espagnole a ainsi plafonné à 660.000 tonnes, contre 1,48 million de tonnes en 2021-2022. En 2023-2024, elle ne devrait pas dépasser les 850.000 tonnes, selon le ministère de l'Agriculture.