L'heure de vérité pour les amoureux du sauna de KAJ en demi-finale de l'Eurovision

Les membres du groupe KAJ, Kevin Holmström (c), Axel Åhman (d) et Jakob Norrgård, à l'issue d'une interview avec l'AFP, le 23 avril 2025 à Stockholm, en Suède, avant le Concours Eurovision de la chanson

La première demi-finale du Concours Eurovision de la Chanson, mardi soir, sera une épreuve de vérité pour la Suède et les amoureux du sauna de KAJ. Ils sont donnés grands favoris par les parieurs, mais les spectateurs qui voteront auront le dernier mot.

Les chanteurs finlandais issus de la minorité suédophone caracolent très largement en tête des paris compilés par les bookmakers avec 41% de chances de victoire et leur avance n'a fait que se renforcer ces derniers jours.

Mais c'est leur performance sur scène, devant 6.500 spectateurs à Bâle, en Suisse, et des dizaines de millions de téléspectateurs, qui déterminera leurs chances.

Ils seront aidés, comme les autres concurrents, par une scène permettant des prouesses visuelles époustouflantes comme l'a révélé la générale lundi soir, devant un public enflammé.

Fichier vidéo Les artistes représentant 15 pays seront en lice mardi et une fois les feux de la rampe éteints, il en restera dix qui iront en finale du plus grand télé-crochet du monde le 17 mai.

KAJ, pour Kevin Holmstrom, Axel Ahman et Jakob Norrgard, espère que leur chanson "Bara bada bastu" ("Prenez un sauna") fera rire le public.

"Nous sommes ravis que cette équipe de sauna soit appréciée. Nous avons vu beaucoup de gens apprendre la danse" de leur chorégraphie, explique Kevin Holmstrom.

"Un peu d'amour"

Les demi-finales ont été introduites en 2004 et permettent aux artistes de se faire connaître du public avant l'apothéose.

Seize artistes participeront à la deuxième demi-finale de jeudi, dont dix seront qualifiés.

La chanteuse Louane sur la pelouse du Stade de France le samedi 15 mars 2025 juste avant sa performance AFP/Archives

Aux côtés des cinq principaux bailleurs de fonds de l'Eurovision (la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne), la Suisse, pays hôte, accède automatiquement à la finale. Ils seront donc 26 à se succéder samedi soir.

Parmi les "Big 5", c'est la Française Louane qui est la mieux placée avec sa chanson "Maman". En troisième position avec 6% de chances de gagner, selon les "bookies".

"Il y a 37 artistes incroyablement enthousiastes et pourtant calmes dans l'arène, qui ont eu d'excellentes répétitions et qui sont impatients", a déclaré Martin Green, directeur de l'Eurovision.

"Partageons un peu d'amour cette semaine. Je pense que notre meilleure arme est probablement un peu d'amour", a ajouté le vétéran du concours.

Pour la première fois mardi, les téléspectateurs verront la réaction des artistes au moment précis où ils sauront qu'ils ont été choisis.

Les dix pays qui iront en finale ne connaîtront pas leur score, tout comme le public, ce qui rend d'autant plus difficiles les pronostics.

Les bookmakers placent la Suède, l'Estonie, l'Ukraine, les Pays-Bas, l'Albanie et Chypre parmi les favoris pour la qualification de cette première manche.

- "Espresso Macchiato"

Le groupe islandais VAEB – les frères Matthias et Halfdan Matthiasson – posent devant la presse en amont du concours Eurovision, le 4 avril 2025 ANP/AFP/Archives

Le groupe islandais VAEB – les frères Matthias et Halfdan Matthiasson – espère se qualifier pour la finale avec sa chanson "ROA".

Il résume son titre: "On est sur le bateau de la vie. On est un bateau, les vagues arrivent, et on continue à ramer, quoi qu'il arrive".

Mardi, parmi les concurrents, on retrouve aussi la Polonaise Justyna Steczkowska, 52 ans, qui a participé à l'Eurovision 1995, et l'Estonien Tommy Cash, avec la chanson "Espresso Macchiato".

"J'aime tous les cafés du monde. Le café nous unit. On peut en boire partout avec tout le monde", clame le chanteur, qui a irrité en Italie avec ses stéréotypes.

La semaine de l'Eurovision a débuté dimanche avec un défilé d'ouverture marqué par des manifestations contre la participation d'Israël.

La chanteuse israélienne Yuval Raphael (c) arrive sur le tapis turquoise près de l'hôtel de ville de Bâle lors de la cérémonie d'ouverture du Concours Eurovision de la chanson 2025, le 11 mai 2025 en Suisse AFP

Les organisateurs ont estimé que 100.000 personnes se sont rassemblées le long du parcours de 1,3 kilomètre du "tapis turquoise" pour assister au défilé des concurrents, qui ont traversé le centre-ville historique de Bâle à bord de tramways d'époque.

La radio-télévision publique israélienne a porté plainte auprès de la police concernant un manifestant qui semblait avoir fait un geste de gorge tranchée en direction du tramway dans lequel se trouvait la concurrente israélienne Yuval Raphael.