L'humoriste Canteloup revient à la radio, le matin sur RMC

29 Aoû. 2025 à 16h05 (TU)
Mis à jour le
AFP
© 2025 AFP
L'humoriste et imitateur Nicolas Canteloup, déjà présent quotidiennement sur TF1 et ancien d'Europe 1, reviendra à la radio à partir d'octobre, sur RMC chaque matin pour parler politique, a annoncé la station vendredi.

"Chaque jour du lundi au vendredi, à 8H50, l'imitateur rejoindra Apolline de Malherbe" pour "clôturer la matinale avec un débrief adapté à l'invité politique du jour", selon un communiqué de RMC.

"A l'aube d'élections cruciales et dans un contexte politique en pleine efferverscence, Nicolas Canteloup apportera sa voix unique au débat démocratique", souligne la radio.

RMC a recruté plusieurs nouvelles voix en cette rentrée dont Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président, et l'ex-ministre écologiste Cécile Duflot comme chroniqueurs de la matinale.

Nicolas Canteloup, 61 ans, est à l'honneur chaque soir sur TF1 avec sa pastille humoristique "C'est Canteloup".

En 2021, il avait été remercié par Europe 1, après 16 ans d'antenne. Sa voix emblématique avait égratigné sur les ondes le nouvel actionnaire principal de la radio, le milliardaire Vincent Bolloré.

"J’en conserve de très grands souvenirs et de grands amis. Il y a eu un changement d'actionnaire qui voulait donner une autre couleur à la station, avec une radio sans doute plus marquée dans ses opinions. C’est le jeu", retient-il aujourd'hui, dans un entretien au Parisien.

