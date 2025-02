Liban: France Médias Monde inaugure son "hub" régional à Beyrouth

Le groupe France Médias Monde (FMM) annonce inaugurer à Beyrouth un "hub" régional visant à renforcer sa couverture de l'actualité du Proche et Moyen-Orient

Le groupe France Médias Monde (FMM) a annoncé mercredi inaugurer une nouvelle implantation en langue arabe à Beyrouth, un "hub" régional visant à renforcer sa couverture de l'actualité du Proche et Moyen-Orient, et à répondre aux formats numériques.

France Médias Monde, groupe public français responsable de l'audiovisuel extérieur créé en 2008, réunit la chaîne info France 24 (en français, anglais, arabe et espagnol), la radio RFI (en français et 16 autres langues) et la radio en arabe Monte Carlo Doualiya (MCD).

A travers ses médias, largement suivis en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, FMM assure une couverture de l'actualité mondiale avec une perspective française.

"FMM inaugure le 27 février 2025 une implantation de proximité à Beyrouth (...) ancré au coeur de la région Proche et Moyen-Orient", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Selon lui, "ce nouveau +hub+ vient compléter les rédactions déjà implantées localement ailleurs dans le monde".

"A travers ce hub régional, FMM poursuit sa stratégie de proximité géographique et linguistique", a déclaré à l'AFP Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde.

Avec sa rédaction arabophone de Beyrouth directement arrimée aux équipes de France 24 en arabe et de MCD, basées à Paris, "l'objectif est d'enrichir l'offre numérique des deux médias, sur nos sites, sur nos applications, sur les réseaux sociaux et sur YouTube", a-t-elle ajouté.

"Une quinzaine de journalistes arabophones originaires de toute la région (...) a été recrutée pour constituer la rédaction numérique basée à Beyrouth (...) avec des contenus destinés aux sites et réseaux sociaux des deux médias du groupe", indique FMM dans son communiqué.

Parmi ces contenus adaptés aux plateformes numériques, des "vidéos mobile, infographies, formats verticaux, articles, podcasts" qui viennent ainsi accroître la visibilité de France 24 en arabe et de MCD.

"Cet élargissement de la présence de nos deux médias arabophones sur le numérique est essentiel alors qu'y prolifèrent les infox et manipulations de l'information", a déclaré Mme Saragosse.

FMM dit aussi répondre à "sa mission de promotion de la francophonie (...) et ses valeurs auprès de publics peu ou non-francophones", ajoute le communiqué.