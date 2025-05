Lidl : appel à la grève illimitée en France à partir de jeudi

Plusieurs syndicats ont appelé lundi les salariés du distributeur Lidl à faire grève quatre jours par semaine à compter de jeudi, sans limite dans le temps, pour demander des "conditions de travail décentes".

Dans un tract, l'intersyndicale (CFDT, CGT, CFTC et FO) invite les salariés du distributeur Lidl à faire grève "tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches" pour dénoncer une "augmentation exponentielle de la charge de travail" qui "ruine (leur) santé" et "contre l'obligation du travail le dimanche et les jours fériés".

Ces organisations syndicales dénoncent aussi "une baisse massive des effectifs".

Lidl compte quelque 46.000 salariés dans 1.600 magasins en France.

L'Unsa, premier syndicat du groupe, n'est pas signataire de ce tract appelant à une grève perlée.

Début février, la CFDT, la CGT, la CFTC, FO, ainsi que la CFE-CGC avaient appelé à la grève pour des motifs semblables et pour demander une augmentation des salaires. Assez suivie, elle avait été suspendue au bout de quatre jours.

Le discounter d'origine allemande connaît un début d'année chahuté, entre contexte social tendu et l'annonce fin janvier du départ surprise de sa principale figure médiatique en France, son vice-président Michel Biero.