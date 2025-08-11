L'incendie maîtrisé dans l'Aude, la surveillance reste de mise

11 Aoû. 2025 à 07h05 (TU)
Des pompiers éteignent des cendres chaudes à côté d'Albas, dans le massif des Corbières, le 9 août 2025

L'incendie géant survenu mardi dans le massif des Corbières a été "maîtrisé" dimanche mais la surveillance reste de mise lundi pour éviter les réactivations dans le département placé en vigilance rouge canicule.

"La surveillance restera étroite et renforcée dans les prochains jours", a indiqué la préfecture de l'Aude dans un communiqué, dimanche en fin de journée.

Météo-France a placé l'Aude lundi en vigilance rouge canicule, avec des températures prévues entre 38 et 40°C et un vent soufflant en rafales dans le massif des Corbières.

Lundi matin, le vent est resté faible sur la commune de Lagrasse, à proximité des zones brûlées, a constaté une journaliste de l'AFP, mais les températures s'annoncent déjà chaude.

Des renforts, comptant notamment 58 militaires, ont rejoint les Corbières lundi afin d'appuyer les pompiers qui poursuivent les actions contre les risques de réactivation du feu.

Le feu maîtrisé dimanche soir a parcouru 16.000 hectares dans cette zone de l'Aude touchée par la sécheresse, poussé par la tramontane avec des rafales de vents forts.

Trente-six maisons ont été détruites, d'autres endommagées, et plus d'une vingtaine de hangars agricoles brûlés, sur les 3.000 bâtis qui ont été défendus par les pompiers, selon la préfecture de l'Aude.

Une femme de 65 ans est morte dans sa maison, tandis qu'une habitante a été grièvement brûlée. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.

Au journal L'Indépendant, la fille de la sexagénaire décédée a affirmé que sa mère n'avait pas été invitée à évacuer son logement, comme l'affirment les autorités. Une enquête sur ce décès est en cours.

Dans les rangs des pompiers, 19 ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de l'incendie et d'établir d'éventuelles responsabilités.

