L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris signe un nouveau record en séance

L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mardi un nouveau record absolu, après l'élan donné en fin de semaine passée par les résultats records du géant du luxe LVMH, poids lourd de la cote parisienne.

Le CAC 40 a dépassé dans les tout premiers échanges son précédent plus haut en séance, qui datait du 14 décembre 2023, et affiche désormais 7.660,65 points comme record absolu. Vers 09H15, l'indice s'inscrivait en légère hausse de 0,11%.

Vendredi, l'indice avait battu son record de clôture à l'issue d'une séance de forte hausse tirée par le bond de plus de 12% de LVMH.

LVMH est la plus grosse entreprise cotée à la Bourse de Paris et vaut désormais plus de 385 milliards d'euros. Son poids dans le calcul du CAC 40 est d'autant plus important: sa variation compte pour plus de 10% dans la pondération de l'indice.

La place parisienne est aussi portée par les paris des investisseurs concernant une baisse des taux d'intérêt directeurs des banques centrales dans les prochains mois, ce qui serait bénéfique pour l'activité économique.

Lundi, des "commentaires de quelques membres du conseil des gouverneurs" de la Banque centrale européenne (BCE) ont suggéré "un début de baisse (des taux, NDLR) plus précoce" que ce qu'a laissé entendre la présidente de l'institution Christine Lagarde la semaine dernière, soulignent les analystes de Natixis Research CIB.

Le vice-président de la BCE Luis de Guindos, a affirmé que "les bonnes nouvelles sur l'inflation finiront par se refléter dans la politique monétaire" de la BCE, rapportent les analystes Deutsche Bank.

Les chiffres de croissance au quatrième trimestre de plusieurs pays et de la zone euro sont attendus mardi et seront scrutés via ce prisme d'évolution des taux d'intérêt.

"Plus la croissance sera faible, et plus l'inflation ralentit, plus la Banque centrale européenne réduira ses taux rapidement", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

En France, le PIB est resté stable au quatrième trimestre 2023 et a progressé de 0,9% sur l'ensemble de l'année, a annoncé l'Insee.

Selon les prévisions des analystes sondés par Factset, le PIB de la zone euro devrait ressortir en baisse de 0,1% au quatrième trimestre, après une contraction de la même ampleur au troisième trimestre. Les chiffres officiels seront publiés à 11H.

Outre-Atlantique, la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine commence ce mardi pour deux jours, à l'issue desquels elle devrait, selon les prévisions des analystes, maintenir ses taux directeurs inchangés.

Les investisseurs espèrent cependant obtenir des indications sur le calendrier de baisse de taux pour les prochains mois.

Du côté des entreprises, les marchés attendent impatiemment les résultats des géants américains de la tech: Alphabet, maison-mère de Google, et Microsoft publieront leurs comptes trimestriels mardi après la clôture de Wall Street, puis ce sera au tour d'Apple, Amazon et Meta, maison-mère de Facebook, jeudi.

Ampere reste dans la roue de Renault

Annoncée depuis 2022 et prévue au printemps, l'introduction en Bourse de la filiale dédiée aux voitures électriques de Renault, Ampere, est finalement annulée.

Le groupe automobile français justifie cette décision par des "conditions de marché actuelles" qui "ne sont pas réunies pour poursuivre le processus d'introduction en Bourse et servir au mieux les intérêts de Renault Group, ses actionnaires et Ampere".

L'action de Renault progresse de 1,65% à 34,87 euros.

Sodexo réunit son assemblée générale

Les actionnaires du géant de la restauration collective Sodexo (+0,29% à 103,90 euros) se prononcent mardi sur le projet de scission de Pluxee, la branche avantages aux salariés du groupe, qui comprend notamment les titres-restaurant et devrait faire ses premiers pas en Bourse.