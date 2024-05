L'inflation britannique tombe au plus bas en près de trois ans en avril

Fruits et légumes sur l'étal d'un marché dans un quartier de l'est de Londres, le 31 mars 2023

L'inflation britannique a marqué un fort ralentissement en avril, tombant à 2,3% sur un an, au plus bas depuis juillet 2021, mais pas encore forcément assez pour décider la Banque d'Angleterre à baisser ses taux.

L'Office national des statistiques (ONS) précise mercredi dans son rapport mensuel que ce coup de frein est principalement dû à une chute des tarifs réglementés de l'électricité au Royaume-Uni, suivi par les denrées alimentaires, et partiellement éclipsé par "un léger rebond de ceux du carburant" en avril.

Le mois précédent, l'inflation atteignait encore 3,2% sur un an.

Le chiffre d'avril se rapproche de la cible de la Banque d'Angleterre, à savoir 2%, mais les économistes soulignent que le recul enregistré est malgré tout moins important qu'attendu.

Pour la maison de recherche Capital Economics, cela rend "une baisse de taux d'intérêt en juin peu probable et soulève des doutes pour août également".

Elle relève toutefois que l'inflation au Royaume-Uni est maintenant "sous les taux de la zone euro et des Etats-Unis".

L'inflation britannique est restée longtemps la plus élevée du G7 après la pandémie, montant jusqu'à 11% fin 2022, causant une grave crise du pouvoir d'achat.

C'est l'une des épines dans le pied du gouvernement conservateur en campagne en vue des législatives attendues cet automne. Les conservateurs sont pour l'instant largement distancés dans les sondages par l'opposition travailliste.

Le Trésor britannique s'est toutefois félicité mercredi en écrivant sur le réseau social X (ex-Twitter) le nouveau chiffre accompagné d'un commentaire: "continuons d'appliquer notre plan" d'action contre l'inflation.

Reflux durable

"L'inflation est de retour au niveau où elle devrait être", a renchéri le Premier ministre Rishi Sunak sur X.

Le Fonds monétaire international (FMI) a par ailleurs amélioré mardi ses prévisions pour l'économie britannique, qui rebondit "plus vite que prévu", selon lui.

Le Royaume-Uni est sorti au premier trimestre de la récession dans laquelle il était tombé fin 2023: le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,6% lors des trois premiers mois de l'année.

La Banque d'Angleterre (BoE), qui a relevé son taux directeur à 14 reprises entre décembre 2021 et septembre pour lutter contre l'inflation, a maintenu son taux directeur à 5,25% lors de sa dernière réunion.

La Banque d'Angleterre, le 2 novembre 2022 à Londres AFP

Elle se dit régulièrement optimiste sur un reflux de l'inflation qui devrait lui permettre de baisser ses taux dans les prochains mois, et ainsi alléger une mesure qui pèse sur les finances des ménages et des entreprises, et donc sur l'économie.

Elle répète toutefois qu'elle veut attendre "davantage de preuves" que l'inflation est de retour autour de son objectif de façon durable.

Signifiant que le chiffre d'avril plus élevé qu'attendu repousse les attentes de baisse de taux par le marché, la livre affichait une hausse de 0,37% à 1,2757 dollar mercredi vers 07H00 GMT.