L'Informé a passé la barre des 5.000 abonnés et mise sur sa croissance

Le fondateur et directeur de la rédaction de l'Informé, Gilles Tanguy, et la rédactrice en chef Claire Bader, à Paris Paris le 7 mars 2025

Deux ans et demi après son lancement, le média d'investigation en ligne L'Informé compte quelque 5.000 abonnés et espère atteindre l'équilibre financier quand il en aura "entre 15.000 et 25.000", ont annoncé ses responsables à l'AFP vendredi.

"Nous avons 5.300 abonnés, avec un rythme qui s'accélère, 300 en plus par mois sur les trois derniers mois", selon le fondateur et directeur de la rédaction, Gilles Tanguy.

L'Informé, qui se décrit comme "un site d'investigation économique libre et factuel", a été lancé fin octobre 2022. Son modèle est de ne proposer "que des informations exclusives sur les coulisses du business au sens large", rappelle sa rédactrice en chef, Claire Bader.

Ce média fonctionne sans publicité et sur abonnement (11,99 euros par mois). Son unique investisseur est le milliardaire Xavier Niel, dont la holding NJJ Medias détient 5% du capital. Le reste est détenu à 61% par M. Tanguy et à 34% par la Société des journalistes.

M. Tanguy ne dévoile ni le chiffre d'affaires ni le montant du financement par NJJ, qui "apporte de l'argent au fil de l'eau, en fonction des besoins".

Outre les particuliers, les abonnés sont des entreprises. Elles représentent "18% du chiffre d'affaires, poids qui progresse", selon M. Tanguy.

Fort de ce constat, L'Informé va prochainement lancer une offre spécifique pour les entreprises, à un tarif plus élevé. Elle proposera "des articles très pointus" sur chaque secteur, non-accessibles aux abonnés classiques.

Entre la croissance des abonnements et cette offre, le fondateur espère atteindre l'équilibre financier quand le site aura "entre 15.000 et 25.000 abonnés", seuil plus bas qu'initialement prévu.

"On perd encore de l'argent" mais "on reste dans l'objectif initial d'atteindre l'équilibre au bout de 5 ou 6 ans", assure Gilles Tanguy.

Le média emploie 16 journalistes en CDI. Les articles les plus lus portent sur des informations grand public, comme "la fortune de Cyril Hanouna", ou sur d'autres plus pointues, comme "les dividendes (du milliardaire) Bernard Arnault", selon Claire Bader.

L'Informé se prévaut d'un statut qui "garantit son indépendance éditoriale", avec un droit de regard des journalistes sur tout changement d'actionnaire ou de direction. Selon ses responsables, M. Niel n'est jamais intervenu dans le contenu.

Le paysage des médias grand public payants uniquement numériques est dominé par Mediapart (220.000 abonnés en 2023, 17 ans d'existence). Loin derrière, on trouve Arrêt sur images (20.800) ou Les Jours (9.700), selon de récents chiffres compilés par le site spécialisé Mind Media.