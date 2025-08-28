L'interprofession des oeufs s'inquiète d'importations d'Ukraine par les distributeurs

Le
28 Aoû. 2025 à 14h45 (TU)
L'interprofession des oeufs a dénoncé l'importation par certains distributeurs de centaines de milliers d'oeufs d'Ukraine ne "respectant pas les normes de production européennes et pouvant contenir" des antibiotiques interdits

L'interprofession des oeufs (CNPO) a dénoncé jeudi l'importation par certains distributeurs de centaines de milliers d'oeufs d'Ukraine ne "respectant pas les normes de production européennes et pouvant contenir" des antibiotiques interdits.

Depuis le printemps, plusieurs lots d'oeufs provenant d'Ukraine avec un code 3 - signifiant un élevage en cage - ont été repérés dans différentes grandes surfaces, notamment des enseignes Carrefour et E. Leclerc, selon le CNPO.

Carrefour, déjà épinglé par la filière en juin après une vidéo du syndicat agricole Coordination Rurale montrant des oeufs en provenance d'Ukraine dans l'un des magasins du groupe, a assuré jeudi à l'AFP qu'il ne "commercialise aucun oeuf d'origine ukrainienne".

"Un magasin a eu une initiative regrettable", a admis son concurrent E. Leclerc dans une déclaration transmise à l'AFP, ajoutant toutefois qu'il s'agissait "d'un cas isolé, qui ne correspond absolument pas à la politique d'achats de l'enseigne".

"Dès que nous avons eu connaissance de ce cas, nous avons demandé au magasin concerné de retirer immédiatement les lots de la vente", a poursuivi le groupe.

Face à l'augmentation de la consommation d'oeufs, protéine animale privilégiée en période d'inflation, des tensions dans les stocks ont émergé depuis le début de l'année.

"Les ventes ont augmenté de 5% en volume cette année (à fin juillet) par rapport à l'année 2024, soit environ 350 millions d'oeufs en plus par rapport aux sept milliards de l'année dernière. On a été capable de répondre et de fournir la grande distribution", explique à l'AFP Yves-Marie Beaudet, président du CNPO.

"Qu'on en importe un peu d'Espagne ou d'Italie, ça reste en Union européenne. Mais quand on va chercher en Ukraine, dont les normes ne sont pas en adéquation avec la réglementation européenne, ce n'est simplement pas possible", ajoute-t-il.

Il reconnaît que 300.000 oeufs récemment importés selon lui par E. Leclerc ne représentent qu'une très faible quantité, mais "c'est peut-être un coup d'essai" visant à s'approvisionner à moindre coût.

Il dénonce un double discours de la distribution, dont les fédérations ont quitté l'interprofession des oeufs au début de l'été. Selon lui, les enseignes demandent aux producteurs de réduire la proportion de poules en cage mais "ils se permettent d'en importer".

Les oeufs venus d'Ukraine ne respectent pas selon le CNPO la réglementation européenne sur l'élevage en cage (notamment sur la densité), ni l'accord de la filière française sur l'ovosexage qui permet d'éviter le broyage - désormais interdit - des poussins mâles en détectant le sexe dans l'oeuf à l'aide d'une technologie coûteuse, ni les normes en matière d'antibiotiques.

Le système d'alerte qui signale les problèmes relatifs aux produits agroalimentaires dans l'Union européenne (Rasff) a recensé quatre contrôles en juillet et août ayant révélé la présence d'antibiotiques interdits dans des oeufs en provenance d'Ukraine. Ces contrôles, non systématiques, ont été effectués sur des lots reçus en Pologne et en Slovaquie.

Le CNPO appelle les autorités à renforcer les contrôles et appelle la grande distribution à "une réunion d'urgence" pour "remédier à cette situation de concurrence déloyale".

