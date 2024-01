L'ONU appelle à ne pas abandonner l'Ukraine, veut réunir 4,2 milliards de dollars en 2024

L'ONU craint une baisse des fonds alloués pour l'aide humanitaire à la population ukrainienne et aux réfugiés qui ont fui l'invasion russe, réclamant lundi 4,2 milliards de dollars pour 2024.

"Vous vous souvenez de l'Ukraine ? (...) Il y a un an, nous n'aurions parlé que de l'Ukraine, et maintenant, depuis plusieurs semaines, nous n'en entendons que très peu parler", a lancé le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, au lancement de l'appel humanitaire à Genève devant les médias.

Dans un entretien avec l'AFP à Genève, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine, Denise Brown, a expliqué que "selon les indications qu'elle a reçues des Etats membres, (les financements) vont diminuer cette année".

Et "si nous ne disposons pas du niveau de financement humanitaire dont nous avons besoin sur la base des données et des priorités, notre aide diminuera", a-t-elle averti.

Dans le détail, l'appel aux dons pour l'aide à la population ukrainienne vivant dans le pays s'élève à 3,1 milliards de dollars en 2024, contre 3,9 milliards de dollars l'année précédente - dont 67% ont été financés. C'est sans doute l'appel le mieux financé au monde, a indiqué M. Griffiths, mais l'ONU l'a révisé à la baisse cette année, choisissant de se concentrer sur les besoins les plus urgents.

Cette priorité donnée à certains besoins et certaines régions ne signifient pas que des personnes vont être livrées à elles-mêmes mais qu'il y aura un "meilleur équilibre entre ce qui relève de l'aide humanitaire et ce qui relève des fonds pour le développement et la reconstruction", a expliqué Denise Brown.

A ces 3,1 milliards de dollars s'ajoute 1,1 milliard d'aide à collecter en faveur des réfugiés ukrainiens et de leurs communautés d'accueil - afin de venir en aide à 2,3 millions de personnes. Quelque 6,3 millions de personnes ont fui l'Ukraine et sont réfugiées principalement à travers l'Europe.

Répartition par catégories de l'aide humanitaire que les Nations unies veulent réunir pour l'Ukraine en 2024 AFP

Cette année dans le pays, 14,6 millions de personnes auront, selon l'ONU, besoin d'aide humanitaire, soit 40% de la population, dont 8,5 millions à atteindre en priorité.

"Ils ont besoin de votre aide. Ils ont besoin de vos fonds car l'aide humanitaire reste la bouée de sauvetage sans laquelle ils périront", a affirmé M. Griffiths, ajoutant que "le peuple ukrainien a besoin de nous aujourd'hui autant qu'il y a deux ans", lorsque la Russie a lancé son offensive militaire contre l'Ukraine.

Cette année, "la concurrence pour le financement sera plus forte", a-t-il reconnu, citant les coûts "considérables" de la guerre de Gaza.

"Tissu de la société attaqué"

Selon M. Griffiths, 60% des partenaires humanitaires de l'ONU en Ukraine sont des organisations ukrainiennes, "ce qui témoigne de l'esprit communautaire et patriotique de nombreuses personnes dans ce pays".

Le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, le 15 novembre 2023 à Genève AFP

Selon l'ONU, la récente vague d'attaques russes rappelle le coût dévastateur de cette guerre pour les civils, au moment où un hiver rigoureux accroit les besoins humanitaires.

"C'est ma principale préoccupation actuellement: veiller à ce les gens restent au chaud pendant ces mois d'hiver. C'est une préoccupation majeure", a relevé Mme Brown, soulignant également "la détermination" de la population ukrainienne "à rester chez eux".

"Des centaines de milliers d'enfants vivent dans des localités en première ligne, terrifiés, traumatisés et dépourvus des choses les plus élémentaires", a expliqué dans un communiqué M. Griffiths.

"Les habitations, les écoles et les hôpitaux sont régulièrement pris pour cibles, ainsi que les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. C'est le tissu même de la société qui est attaqué, avec des conséquences dévastatrices", a-t-il souligné.

Des militaires experts en explosifs examinent le site d'un hôtel détruit par une frappe de missiles russes, le 11 janvier 202 à Kharkiv, en Ukraine AFP

De son côté le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a rappelé qu'à l'extérieur du pays, "des millions de réfugiés ukrainiens ont encore besoin d'une aide urgente".

L'accueil fait par l'Europe aux réfugiés ukrainiens est "exemplaire", a affirmé M. Grandi qui va bientôt se rendre en Moldavie. Toutefois seuls la moitié des enfants ukrainiens réfugiés en âge d'aller à l'école sont scolarisés dans leurs pays d'accueil, selon l'ONU, et un quart des réfugiés ont des difficultés à accéder aux soins.

"De nombreux réfugiés vulnérables ont encore besoin d'aide. Ils ne devraient pas se sentir obligés de rentrer chez eux parce qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts en exil", a estimé M. Grandi.