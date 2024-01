L'ONU "très préoccupée par le bilan élevé" de journalistes tués à Gaza

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit "très préoccupé" lundi par le "bilan élevé" de journalistes palestiniens tués dans la bande de Gaza, après la mort de deux reporters dimanche.

"Les meurtres de tous les journalistes", y compris Hamza Waël Dahdouh et Moustafa Thuraya lors d'une frappe attribuée à l'armée israélienne, "doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et indépendante pour garantir le strict respect du droit international et les violations doivent faire l'objet de poursuites", a souligné le Haut-Commissariat dans un message sur le réseau social X.

Avec ces deux décès, au moins 79 journalistes et professionnels des médias, en grande majorité palestiniens, ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon le Comité pour la protection des journalistes.

La chaîne de télévision Al Jazeera a déclaré dimanche que deux de ses journalistes palestiniens avaient été tués dans une frappe israélienne sur leur voiture dans la bande de Gaza, accusant l'armée israélienne de "cibler" les journalistes palestiniens.

Hamza Waël Dahdouh, journaliste de la chaîne Al Jazeera, et son collègue Moustafa Thuraya, un vidéaste pigiste qui travaillait avec la chaîne qatarie et collaborait avec l'AFP et d'autres médias internationaux, ont été tués alors qu'ils roulaient en voiture, à la pointe sud du territoire palestinien, pour "effectuer leur travail", a déclaré Al Jazeera.

Un troisième journaliste qui voyageait avec eux, Hazem Rajab, a été grièvement blessé.

L'armée israélienne a déclaré à l'AFP avoir "frappé un terroriste qui pilotait un appareil volant représentant une menace pour les troupes", ajoutant être "au fait des informations selon lesquelles, au cours de la frappe, deux autres suspects qui se trouvaient dans le même véhicule avaient aussi été touchés".

Israël a juré de détruire le Hamas, le mouvement islamique qui contrôle la bande de Gaza, après son attaque sans précédent sur son territoire le 7 octobre, qui a fait environ 1.140 morts, essentiellement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir du bilan israélien.

Les bombardements israéliens ininterrompus sur la bande de Gaza ont fait plus de 23.000 morts, majoritairement des civils, selon le dernier bilan du Hamas, classé "groupe terroriste" par les Etats-Unis et l'Union européenne.