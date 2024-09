A l'ouverture du congrès travailliste, Starmer écarte une politique d'austérité

La ministre britannique des Finances Rachel Reeves (g), le Premier ministre britannique Keir Starmer (c) et la numéro 2 du gouvernement, Angela Rayner, au premier jour du congrès du Parti travailliste, le 22 septembre 2024 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, arrivé en juillet au pouvoir mais déjà sous pression, a promis dimanche, au premier jour du congrès des travaillistes à Liverpool, de protéger les services publics "à genoux" après une cure d'austérité sous les conservateurs.

C'est la première fois en 15 ans que le congrès se tient alors que le "Labour" est au pouvoir.

La vice-Première ministre, Angela Rayner, a ouvert la réunion pour laquelle plus de 20.000 participants sont attendus jusqu'à mercredi.

"Le changement commence", est-il écrit sur la scène. "Les travaillistes tiennent déjà leurs promesses", a affirmé Angela Rayner.

Le "Labour" a largement remporté les élections législatives début juillet après 14 ans de règne conservateur. Mais l'enthousiasme des premières semaines semble s'être déjà envolé. Le congrès s'ouvre alors que les polémiques et les mesures impopulaires font la une de l'actualité politique.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer (g) écoute la numéro 2 du gouvernement, Angela Rayner, au premier jour du congrès annuel du parti travailliste, le 22 septembre 2024 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre AFP

Selon un sondage Opinium publié dimanche par The Observer, la cote de popularité de Keir Starmer s'est déjà effondrée et seulement 24% des électeurs approuvent son action.

Les finances publiques sont dans un état "pire" qu'imaginé et le budget, qui sera présenté fin octobre, sera "douloureux", a prévenu le Premier ministre ces dernières semaines.

Pour le premier jour du congrès travailliste, qui a lieu à Liverpool dans le nord de l'Angleterre, il a donné des interviews à deux journaux classés à gauche, le Sunday Mirror et The Observer.

Il a promis que son gouvernement ne s'engagerait "pas sur la voie de l'austérité". La politique d'austérité des conservateurs "a fait énormément de mal à nos services publics", a-t-il déclaré. Ils sont "à genoux" et "nous devons nous assurer qu'ils fonctionnent correctement".

Le service public de santé, le NHS, a été particulièrement frappé et s'enfonce dans la crise avec un accès aux soins de plus en plus compliqué AFP/Archives

Le service public de santé, le NHS, a été particulièrement frappé et s'enfonce dans la crise avec un accès aux soins de plus en plus compliqué.

Tout en disant qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôt, Keir Starmer a répété que des décisions "difficiles" étaient à attendre. "Il n'y a pas de décisions faciles à prendre quand on a 22 milliards de livres sterling à trouver", a-t-il dit à The Observer. Le gouvernement blâme les gouvernements conservateurs successifs pour un "trou noir" de 22 milliards de livres dans les finances publiques.

"Politique cruelle"

Angela Rayner, représentante de l'aile gauche du Labour, a promis dans son discours d'ouverture du congrès une nouvelle législation, dès le mois prochain, pour donner plus de droits aux travailleurs. Elle veut notamment "interdire" les contrats dits "zéro heure" qui ne garantissent pas de durée minimum de travail.

Des délégués arrivent pour le premier jour du congrès annuel du Parti travailliste, le 22 septembre 2024 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre AFP

Elle a aussi fait des annonces concernant le logement, avec "le plus grand coup de pouce au logement social et abordable depuis une génération". Elle veut "rééquilibrer" la relation entre locataires et propriétaires et encadrer plus strictement les expulsions.

Lundi, c'est la ministre des Finances Rachel Reeves qui montera sur scène pour un discours sans doute très suivi des milieux économiques qui craignent des hausses d'impôts.

A quelques semaines de la présentation du budget, le gouvernement travailliste ne devrait toutefois pas faire d'annonce majeure.

Keir Starmer prononcera lui son discours mardi en début d'après-midi.

La conférence s'ouvre alors que Keir Starmer est toujours critiqué pour la suppression d'un chèque énergie pour les retraités.

Il s'agit, pour Sharon Graham, la secrétaire générale du syndicat Unite, d'une "politique cruelle". "J'aimerais qu'il reconnaisse qu'il a fait un faux pas et qu'il revienne sur cette politique", a-t-elle déclaré sur Sky News. Pour la syndicaliste, cela doit être une "priorité" lors de la conférence.

La ministre britannique des Finances Rachel Reeves au premier jour du congrès annuel du Parti travailliste, le 22 septembre 2024 à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre AFP

Unite a d'ailleurs installé des panneaux d'affichage à Liverpool appelant à "défendre" ces chèques énergie pour l'hiver.

Keir Starmer fait par ailleurs face à une polémique pour avoir accepté des cadeaux pour plus de 100.000 livres sterling (vêtements, places de concert et matchs de foot) depuis décembre 2019.

Vendredi soir, le chef du gouvernement ainsi qu'Angela Rayner et Rachel Reeves ont dû annoncer qu'ils renonçaient aux dons de vêtements.

Mais Keir Starmer, un fan de l'équipe de foot d'Arsenal, a prévenu qu'il continuerait d'accepter les invitations aux matchs.